'ПриватБанк' обновил курс валют: сколько стоит доллар 9 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 9 июля, остался без изменений и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также не изменился и составляет 51,25 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,25 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" снизился на 20 копеек и составляет 44,64 гривни. При этом курс евро при оплате картой не изменился и составляет 51,28 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 9 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,48 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Таким образом, официальный курс европейской валюты на четверг был установлен на уровне 50,69 гривни за один евро, то есть национальная валюта прибавила 19 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,76 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,26 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,58 гривни за евро.

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