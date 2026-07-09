Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,26 грн, а евро – 50,58 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 9 июля, вырос на 1 копейку и составляет 44,76 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,26 гривни за доллар.

В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 51,14 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,58 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,56 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,47 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,15 грн/евро, а курс продажи – 50,95 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 9 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,48 гривни за доллар, таким образом украинская валюта выросла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепилась. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,69 гривни за один евро, таким образом национальная валюта прибавила 19 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает , что практическая дискуссия о переходе с доллара на евро может стать реалистичной не раньше, чем через 3–4 года после завершения войны или прекращения её горячей фазы.

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