Никитюк после массированных атак уехала из Киева вместе с сыном

Звезда отправилась в более безопасное место.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк уехала из Киева с сыном после массированных атак.

Звезда опубликовала в своем Instagram новые кадры с маленьким Оскаром и отметила, что отправилась к родителям в Хмельницкий.

"Дорога в Хмельницкую область… Побывала в Киеве. Спасибо", – написала Леся.

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Впоследствии Никитюк показала фотографии с прогулки по родному городу и то, как её мама играет для внука на баяне. Стоит отметить, что звездная мамочка, как и раньше, не показывает лицо мальчика.

"Мое солнышко! Записала малыша в музыкальную школу. Директор учит лично", – с юмором подписала телеведущая.

К слову, 15 июня сын Леси и военного Дмитрия Бабчука отмечал свой первый день рождения. По словам звезды, этот особенный день для их семьи начался с обстрела.

"Ночной обстрел, парковка, дым – в первый день рождения малыша. Из приятного – это ваши поздравления, родители и родные, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых", – писала она.

Напомним, ранее жених Леси Никитюк честно ответил, планируют ли они второго ребенка.

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