Кислица: Встреча Зеленского и Трампа – мощный сигнал Москве

Позиции российского диктатора пошатнулись, поскольку заявления о захвате Донбасса за три месяца не оправдались.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в кулуарах саммита НАТО в Анкаре стала одной из лучших их встреч.

Об этом первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица сказал в интервью изданию "РБК-Украина". В частности, он поделился своим видением вчерашней встречи президентов Украины и США.

"Это была одна из лучших, а может, и лучшая встреча… Намечен существенный прогресс по лицензиям на Patriot. Если на саммите G7 мы еще просили об этом, то уже сегодня получили четкий положительный ответ. Анкара – это мощный сигнал Москве. Как встреча Украина-США, так и сам саммит, дискуссия на нем и итоговая декларация", – подчеркнул Кислица.

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При этом, по его словам, успешные дальнобойные удары, наносимые по Российской Федерации, производят очень сильное впечатление на администрацию в Вашингтоне.

"Американцы – это очень особенная нация, у которой особая психология, как на индивидуальном уровне, так и на уровне нации. Американцы любят быть успешными, они любят быть на стороне тех, кто успешен", – отметил Кислица.

О намерении россиян "за три месяца" захватить Донецкую область

Он добавил, что в предыдущие годы россиянам удавалось более или менее успешно навязывать в США нарративы о том, что "вот-вот, и мы захватим остатки Донбасса".

"И нас предупреждали американские переговорщики о том, что если вы не можете согласиться или не хотите согласиться на те условия, которые были на переговорном столе, то имейте в виду, что может случиться так, что тогда условия прекращения огня будут диктоваться не по результатам переговоров, а по результатам боевых действий. Что они, условно говоря, захватят Донбасс, и тогда уже будут новые условия", – подчеркнул Кислица.

По его словам, россияне в 2025 году говорили, что через три месяца захватят Донбасс, затем прошлой зимой они говорили, что через три месяца захватят, и они утверждали, что Украина не переживет зиму и пойдет на то, чтобы "сдать позиции", а потом снова – что через три месяца захватят.

"И было очень интересно наблюдать в последние месяцы, как российская сторона интерпретировала Анкоридж", – отметил Кислица.

Невозможность захватить Донбасс влияет на позицию Путина

Как пояснил Кислица, "дух Анкориджа" – это своего рода российский "схематоз".

"Кто кому первым приносил эти схемы, показывал и раскладывал карты, я уже не знаю, но мне очень нравится то, что недавно сказал госсекретарь Рубио об Анкоридже. И я думаю, что это был очень важный сигнал со стороны Вашингтона. И, кстати, Трамп, когда он был на этом заседании G7 с участием Украины (я не могу все рассказывать, потому что это было закрытое заседание), он имеет очень четкое представление о положении дел, хочу вас заверить", – рассказал Кислица.

При этом первый заместитель главы ОП добавил, что, по словам Трампа, "Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи".

"Американцы же видят, что сколько бы россияне ни говорили, Донбасс они так и не захватили. Я могу предположить, что американцы видят, на чьей стороне была Россия в Иране. Они видят, как Путин проиграл выборы в Ереване. Они видят экономическую ситуацию в Российской Федерации", – отметил Кислица.

Он подчеркнул, что в США видят невероятно впечатляющие успехи Украины в нанесении ударов по российскому тылу.

Не все страны, поддерживающие Украину, готовы к краху России

"То есть складывается картина, при которой, как минимум, Путин не выиграет войну, а, скорее всего, проиграет ее. Другой вопрос – готовы ли некоторые страны мира к тому, чтобы РФ проиграла войну. Понимаете, крах России – это непростая вещь. То есть даже те страны, которые искренне на нашей стороне и искренне считают, что мы должны выиграть мир, они не готовы принять возможную цепную реакцию от краха России", – подчеркивает Кислица.

Он выражает сожаление, что многие люди на Западе до сих пор придерживаются рудиментарных подходов к России, которые были в конце 80-х – начале 90-х годов.

"Для ряда столиц важно сохранение контроля над этой огромной территорией, пусть даже со стороны недемократического правительства, контроль над ядерным оружием, контроль над границами. Речь идет не только о распространении терроризма, но и о распространении наркотиков и других веществ", – заявил Кислица.

Саммит НАТО в Анкаре – заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, 7 июля в Анкаре Трамп заявил, что условия, которые выдвигает российский диктатор Владимир Путин для прекращения войны против Украины, начали смягчаться.

Трамп заявил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot.

Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

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