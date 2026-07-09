Россия сбила собственный вертолет, который охотился за украинскими дронами, - Forbes

При этом дрон, который пытались сбить, всё равно долетел.

В России во время миссии по борьбе с дронами собственная мобильная группа ПВО сбила ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", сообщает Forbes.

Вертолёт охотился на украинские дроны, когда по нему открыла огонь наземная мобильная группа ПВО, которая занималась той же задачей. По имеющимся данным, это уже не первый подобный случай, однако один из самых "дорогостоящих" по своим последствиям.

Основу украинских ударов составляют дроны AN-196 "Лютый" и Fire Point FP-1 – малошумные аппараты, летящие со скоростью до 120 миль в час. Как говорится в материале, они избегают мощной российской противоракетной обороны, летая на малой высоте, что в то же время делает их легкой мишенью для других средств поражения, в частности вертолетов.

Видео дня

Именно поэтому Россия, следуя примеру Украины, развернула мобильные группы добровольцев, которые выезжают в вероятные точки атаки дронов. В данном случае, как пишет источник, подразделение БАРС (Боевого армейского резерва страны) было вооружено ПЗРК 9К333 "Верба" – современным комплексом с тройной головкой наведения, отслеживающим цель в ультрафиолетовом, ближнем и среднем инфракрасных диапазонах. Дальность поражения – более трёх миль, боеголовка весит около трёх килограммов.

По данным издания, оплата труда бойцов мобильных групп ПВО крайне низкая – около $133 в неделю, плюс премия в $200 за каждый сбитый дрон, хотя бойцы часто жалуются, что бонусы им не выплачивают. По мнению автора материала, именно это подталкивает бойцов стрелять без тщательной проверки цели.

Оба члена экипажа вертолета катапультировались. Один из них, как отмечается, погиб мгновенно из-за сбоя системы катапультирования, второго удалось эвакуировать живым. Западные вертолеты, в отличие от Ка-52, не оснащаются катапультами – из-за сложности вылета из-под вращающихся винтов и убеждения, что управляемая посадка безопаснее.

Потери России в результате инцидента: один член экипажа, ракета стоимостью $170 тысяч и вертолёт за $16 миллионов – и при этом дрон, который пытались сбить, всё равно долетел.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны российская ПВО уже сбила как минимум семь собственных вертолетов, в нескольких случаях именно во время преследования дронов. В России к началу войны насчитывалось около 90 Ка-52, однако в настоящее время боеспособными остаются примерно половина из них.

Сбивают своих

Ранее в Ростовской области вблизи военного аэродрома Миллерово российская ПВО, вероятно, сбила собственный военный вертолёт во время отражения массированной атаки украинских дронов. Об этом сообщали российские военные блогеры и Telegram-каналы, связанные с авиацией. По имеющимся данным, весь экипаж вертолета погиб. Официального подтверждения этой информации тогда не было – губернатор Ростовской области признал лишь сам факт атаки БПЛА.

Также над временно оккупированным Крымом оккупанты сбили собственный истребитель Су-30СМ. Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, атаку украинских дронов отражали настолько активно, что в итоге сбили собственное воздушное судно.

Вас также могут заинтересовать новости: