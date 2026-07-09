'Единственный гарант безопасности': Кислица назвал главный фактор сдерживания России

Экономический коллапс в РФ не приведет к ослаблению "ожесточенности" российского общества и российских военных.

Россия до сих пор располагает достаточными ресурсами для продолжения войны против Украины. Поэтому Вооруженные силы Украины являются единственным реальным гарантом безопасности. Об этом первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Российская Федерация не способна выиграть эту войну. И Путину приходится платить высокую цену - более 30 тысяч жизней и санитарных потерь ежемесячно. Можно, конечно, "крутиться" и делать вид, что тебе это безразлично, но это будет накапливаться с каждым месяцем", - отметил Кислица.

По его мнению, экономические проблемы РФ никуда не денутся.

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"Хотя все же я считаю, что у Российской Федерации по сей день достаточно ресурсов для обеспечения своей армии и оружием, и боеприпасами. Давайте не будем забывать, что это образование, имеющее глубокие корни в советской системе и даже в царской России, где жизнь рядовых граждан ничего не стоила", - отметил Кислица.

При этом, по его мнению, в России сейчас начнутся процессы перераспределения имущества.

"Будут отбираться и имущество, и деньги не только у тех россиян, которые сбежали из России, но и у бизнесменов. Посмотрите же, что происходит с людьми, близкими к Ротенбергу. Поэтому радоваться мысли о том, что Россия вдруг рухнет с экономической точки зрения, - это очень отдаленная перспектива", - считает первый заместитель главы ОП.

В связи с этим, как отмечает Кислица, у Украины вряд ли хватит ресурсов, чтобы дождаться экономического коллапса в России.

"Экономический коллапс не приведет к ослаблению ярости российского общества и российских военных. И к поведению крысы, загнанной в угол… Знаете, у многих европейцев нет психологической силы даже представить себе такую ситуацию. И поэтому на некоторых встречах мы часто слышим испуг со стороны некоторых иностранцев: а что будет, если его загонят в угол, что произойдет?", - добавил он.

Может ли Россия применить ядерное оружие

По мнению Кислицы, тема ядерного оружия активно продвигается российской стороной, подбрасывается и в газеты, и различным иностранным политикам.

"Не только украинцы, но и многие другие страны обладают иммунитетом к российским "красным линиям". Но "ядерка" - это очень опасная тема. И я думаю, что и Америка, как ядерная держава, и Китай, как ядерная держава, ведут достаточно четкие переговоры с россиянами относительно перспектив применения тактического ядерного оружия", - отметил Кислица.

Возможны ли какие-то компромиссы в переговорах со стороны Украины

"Эта история переговоров 2025–2026 годов, с которой мы начали, - это демонстрация того, что Украина была готова на любые компромиссы - если вы так называете, "компромиссы", это ваше слово - которые не противоречат Конституции Украины", - отметил Кислица.

Он пояснил, что Украина проявила очень большую готовность и к переговорам, и к поиску путей, и к различным вариантам.

"К сожалению, Путин находится в таком состоянии, что и Купянск у него занят, и какие-то реки он называет, где якобы окружение украинских войск… Эти реки даже не существуют на территории Украины, но тем не менее - он там уже "окружил" украинские войска. Ну что поделаешь", - сказал Кислица.

Какова сейчас украинская "формула мира"

"Это очень широкий вопрос. "Формула мира" заключается в том, что единственным реальным гарантом безопасности на континенте на сегодняшний день являются Вооруженные Силы Украины. И если европейские и трансатлантические партнеры смогут это оценить, то в сотрудничестве с Европой и США мы сможем противостоять угрозе, которая и в дальнейшем, даже в случае прекращения войны, будет исходить от РФ в ближайшие десятилетия", - сообщил Кислица.

Происходят ли контакты с Беларусью

Как утверждает Кислица, Беларусь находится в сложной ситуации.

"А у нас есть возможности для передачи сигналов. Вы же видите, что был очень мощный сигнал о ретрансляторах. Затем были двухдневные переговоры Лукашенко с Путиным. Я так понимаю, что если не все, то большинство ретрансляторов были отключены. Для Лукашенко это все равно что смерть. Он оказался на шпагате, когда, с одной стороны, ему сложнее противостоять требованиям Путина, а с другой - он четко понимает масштабные последствия более активного участия в агрессии против Украины", - подчеркнул Кислица.

Он добавил, что это очень сложная ситуация для белорусского диктатора, а еще больше - для белорусского народа, который стал заложником трёх десятилетий недемократического развития Беларуси.

Экономика РФ - что известно

Как известно, экономика Российской Федерации демонстрирует явные признаки структурного истощения из-за войны против Украины.

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что российская экономика из-за военной модели хозяйствования оказалась в "взрывоопасной ситуации", когда любой экономический шок, например, пакет санкций против банков или длительное падение цен на нефть, может стать спусковым механизмом для банковского кризиса.

По данным Bloomberg, Кремль все больше полагается на дорогостоящие внутренние заимствования для финансирования войны, поскольку международные санкции в значительной степени перекрыли внешние источники финансирования. Таким образом, по словам журналистов, расходы Кремля на войну против Украины превышают бюджет.

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