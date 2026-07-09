Некоторые многодетные родители в Украине имеют право на дополнительные пенсионные льготы.

Родителям с большим количеством детей в Украине полагаются не только стандартные пенсионные выплаты, но и ряд дополнительных гарантий. В частности, для определенных категорий многодетных матерей закон предусматривает ежемесячную надбавку к пенсии и меньшие требования к стажу.

Ранее мы писали, как провести перерасчет пенсии многодетным матерям, а сегодня рассмотрим, сколько лет добавляют к пенсии за детей в Украине, а также как именно рассчитываются льготные условия стажа и доплаты.

Надбавка за детей к пенсии - размер и критерии получения в 2026 году

Прежде всего следует уточнить, что основные правила по этой теме, в частности о том, положена ли доплата к пенсии за детей, закреплены в законе №1767-III.

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Согласно этому документу, женщинам, которые родили и воспитали не менее пяти детей до достижения ими шестилетнего возраста, может быть назначена пенсия за особые заслуги перед Украиной. На практике под этим подразумевается ежемесячная доплата за многодетность к уже назначенной пенсии по возрасту.

При этом сама доплата к пенсии за детей в Украине варьируется от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а окончательная сумма зависит от количества детей:

если детей от пяти до девяти, доплата будет 35%;

если детей десять и более – 40%.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2595 гривень, поэтому размер надбавки равняется 908,25 либо 1038 грн в месяц соответственно.

Также важно иметь в виду, что при назначении доплаты учитываются только дети, которых мать воспитала как минимум до возраста шести лет. Причем если хоть один из детей скончался после достижения этого возраста, право на выплату все равно сохранится. Кроме того, при подсчете количества детей учитываются и официально усыновленные дети.

Не менее очевидно и то, кому полагается доплата к пенсии за детей - закон в Украине предусматривает такую возможность и для отца, если он самостоятельно воспитывал детей.

Добавляют ли стаж за детей в Украине - льготный возраст выхода на пенсию

Впрочем, доплата за детей к пенсии - не единственная помощь. Также многодетным родителям предоставлено право на досрочный выход на пенсию.

В частности, женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей до шести лет, могут оформить пенсию с 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Для отцов предусмотрена аналогичная льгота, но воспользоваться ею можно только если мать не имеет права на такую пенсию либо добровольно отказалась от нее в пользу мужа. При этом мужчина может выйти на пенсию с 55 лет при стаже не менее 20 лет.

А вот с тем, как начисляется доплата к пенсии за детей, могут возникнуть трудности. Для оформления надбавки необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины с заявлением и следующими документами:

паспорт или ID-карта;

регистрационный номер налогоплательщика (РНОКПП);

свидетельства о рождении всех детей;

свидетельство о браке или другой документ о смене фамилии (при необходимости);

документы об усыновлении (если есть усыновленные дети).

Также могут понадобиться документы, подтверждающие воспитание детей до шестилетнего возраста.

После проверки документов материалы направляются на рассмотрение специальной комиссии и при соблюдении всех требований со следующего месяца надбавка к пенсии за детей будет выплачиваться вместе с основными выплатами.

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