Зеленский вручил орден вдове погибшего в 2016 году на Донбассе спецназовца

Во время боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Таким образом он спас жизнь собратьев.

Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду вдове погибшего в 2016 году на Донбассе заместителя командира группы 8-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций ВСУ, старшины Романа Матвийца.

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Об этом сообщается на официальном интернет-представительстве главы государства.

Во время рабочей поездки в Хмельницкую область Зеленский встретился с семьей погибшего спецназначенца Романа Матвийца. Во время общения с семьей президент объявил указ о присвоении Роману Матвийцу звания Героя Украины и вручил жене погибшего орден «Золотая звезда». Глава государства также подарил сыну Романа Матвийца планшет, о котором мальчик мечтал.

Отмечается, что Роман Матвиец с мая 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, погиб 23 июля 2016 года в боевом столкновении возле Новозвановки, выполняя задание по ведению разведки. Разведгруппа, которую он возглавлял, попала в засаду и была обстреляна боевиками. Трое разведчиков получили ранения. Во время боя Роман Матвиец, прикрывая своих раненых товарищей огнем, героически бросился в направлении пулеметного расчета противника и уничтожил его. Своими действиями он дал возможность раненым разведчикам отойти в безопасное место. Таким образом, старшина Матвиец спас жизнь собратьев, но при этом сам получил смертельные ранения.

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