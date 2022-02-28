В Херсонской области ВСУ захватили российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» / фото Wikimedia
Украинская армия продолжает противостоять российским оккупантам и одерживать локальные победы. Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее наших солдат — российском зенитно-ракетном комплексе "Панцирь".
Как передает корреспондент УНИАН, технику удалось заполучить в Херсонской области. Теперь наши солдаты смогут применить ее для удара по армии Российской Федерации. "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак. Видео с захваченным ЗРК присутствует ниже.
Новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь"
Война Российской Федерации против Украины
- Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.
- Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.