Теперь трофейная техника будет стрелять в обратную сторону.

Украинская армия продолжает противостоять российским оккупантам и одерживать локальные победы. Например, недавно стало известно, что ВСУ организовали засаду и уничтожили более сорока спецназовцев СОБРа вместе с их командиром. А теперь появилась информация о солидном трофее наших солдат — российском зенитно-ракетном комплексе "Панцирь".

Как передает корреспондент УНИАН, технику удалось заполучить в Херсонской области. Теперь наши солдаты смогут применить ее для удара по армии Российской Федерации. "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от воздушных атак. Видео с захваченным ЗРК присутствует ниже.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. По данным Washington Post, самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко способен поддержать армию РФ в атаке на наше государство уже сегодня, 28 февраля.

Согласно свежей информации от Генштаба Украины, темпы наступления армии агрессора снизились.

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