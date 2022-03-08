Оккупанты в результате боя были уничтожены.

В Сумской области уничтожен экипаж бронетранспортера "Ракушка". При этом сама техника осталась целой.

"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" цела, экипаж утилизирован. Пошли на перегной", - говорится в сообщении.

БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый плавающий бронетранспортер. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода.

Ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов с помощью ударного беспилотника Bayraktar.

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