Уничтожен российский бронетранспортер
В Сумской области уничтожен экипаж бронетранспортера "Ракушка". При этом сама техника осталась целой.
"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" цела, экипаж утилизирован. Пошли на перегной", - говорится в сообщении.
БТР-МД "Ракушка" - российский десантируемый плавающий бронетранспортер. Создан в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода.
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