Скоро Украина начнет обгонять производство оружия в РФ, - Зеленский

Среди приоритетов – создание эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы.

Украина достигла уровня, позволяющего производить такой объем технологичных видов оружия, который в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки.

По его словам, речь идет об увеличении украинских возможностей, и, прежде всего, это касается украинских дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, ракетной программы, средств РЭБ, военной техники.

Он подчеркнул, что благодарен всем специалистам, которые развивают ракетную программу и работают, в частности, над производством эффективной украинской баллистики и антибаллистической системы. "Сегодня мы фактически провели анализ возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытания и применение", – добавил Зеленский.

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Президент Украины отмечает, что поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны сосредоточиться на работе с партнерами, что может принести дополнительное финансирование для производства.

Зеленский пообещал, что Украина продолжит украинские "дальнобойные и средней дальности санкции", чтобы в российских социальных группах было ощущение, что война напрямую влияет на повседневную жизнь, а также, чтобы ограничить возможности России финансировать войну.

"Отдельно рассмотрели объемы и сроки поставок тех средств ПВО, которые нужны фактически в ежедневном режиме. В ближайшие дни ключевым приоритетом во всей дипломатической работе, на всех встречах и переговорах станет именно ПВО для Украины", – отмечает президент Украины.

Украинское оружие

Как сообщал УНИАН, министр обороны Михаил Федоров отмечал, что в Украине начались испытания лазерных систем ПВО. Уже есть первые результаты испытаний таких систем ПВО. Сейчас украинские специалисты их изучают.

Министр обороны также заявил, что отдельным приоритетом является разработка недорогих крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта. Они могут появиться уже через год

По словам министра обороны, сейчас в Украине тестируются разработки до десяти компаний, создающих недорогие ракеты для перехвата вражеских дронов. Также продолжается работа над системами противодействия баллистическим ракетам и управляемым авиабомбам.

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