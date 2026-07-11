'Ад только начинается': Украина отрезает Крым с суши, моря и воздуха, – The Telegraph

Украинские удары по логистике, энергетике и топливной инфраструктуре все больше затрудняют снабжение оккупированного Крыма.

Украина усиливает кампанию по изоляции оккупированного Крыма, нанося удары по логистическим маршрутам, мостам, энергетической инфраструктуре и топливным объектам.

По замыслу Киева, это должно лишить российские войска возможности эффективно использовать полуостров в качестве главной военной базы на юге и одновременно создать серьезные проблемы для оккупационной администрации, пишет The Telegraph.

Министр обороны Украины Михаил Федоров еще в прошлом месяце заявил, что кампания только набирает обороты.

Видео дня

"Крым изолируют беспилотники. В ближайшем будущем полуостров станет островом. Для россиян настоящий ад только начинается", – сказал он.

Дроны наносят удары по всем путям снабжения

Украинские беспилотники сначала атаковали сухопутный коридор между Россией и Крымом, а также железнодорожные маршруты. Позже ударам начали подвергаться нефтебазы, электростанции, системы ПВО и другая критически важная инфраструктура.

В последнее время под ударами оказались также танкеры так называемого "теневого флота", которые перевозили топливо через Азовское море.

Кроме того, украинские силы регулярно наносят удары по мостам в узких местах сообщения, в частности Чонгарскому и Геническому, а также по трассе Р-280 "Новороссия", которая является одним из главных маршрутов снабжения оккупационных войск.

Спутниковые снимки также зафиксировали значительные повреждения нефтеналивного комплекса в Керченском порту.

Топливный кризис и отключения электричества

Последствия ударов уже ощущают как российские военные, так и гражданское население оккупированного полуострова.

По данным Института изучения войны (ISW), дефицит топлива распространился уже на большинство регионов России. На самом полуострове оккупационные власти даже были вынуждены временно приостановить продажу бензина частным лицам.

Параллельно в Крыму возник черный рынок топлива. Через Telegram и интернет-платформы бензин продают нелегально по значительно завышенным ценам. Жители также сообщают о регулярных отключениях электроэнергии и проблемах с водоснабжением.

"Свет выключают и включают, по сути, когда им вздумается, но может пройти много времени почти без света", – рассказала The Telegraph жительница Севастополя.

По ее словам, из-за перебоев с электричеством многие магазины закрываются или работают только за наличные.

"Мы все стараемся помогать друг другу и делиться информацией", – добавила она.

Другой житель Севастополя описал ситуацию еще откровеннее:

"Здесь все передвигаются пешком. Машин стало гораздо меньше, многие люди начали ездить на велосипедах и скутерах".

В соцсетях крымчане также все чаще жалуются на постоянные взрывы.

"Каждую ночь в Керчи раздаются обстрелы и повреждаются дома, но в новостях об этом даже не упоминают. Страх стал частью повседневной жизни", – написал один из пользователей Telegram.

Туристы уезжают, бизнес закрывается

В этом курортном сезоне почти 79% бронирований отелей в Крыму были отменены, отмечает издание.

На дорогах, ведущих с полуострова, образовались многокилометровые пробки, а местный бизнес начал массово сворачивать деятельность из-за высоких затрат, нехватки топлива и нестабильной работы энергосистемы.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной считает, что украинская кампания уже влияет на возможности российской армии.

"Есть доказательства того, что украинские атаки влияют на способность россиян использовать Крым в качестве главного форпоста оккупации и своей основной военной базы на юге", – отметил он.

По его словам, проблемы с логистикой уже сказываются непосредственно на фронте:

"Шесть месяцев назад соотношение артиллерийского огня составляло 2,4 к одному в пользу россиян, сейчас оно составляет 1,6 к одному. На это повлияли украинские удары по складам и логистические трудности с доставкой боеприпасов".

Ставка на новое поколение дронов

Ключевую роль в кампании играют новые ударные беспилотники средней дальности, оснащенные системами автономного наведения и спутниковой связью Starlink.

Генеральный директор компании NORDA Dynamics Назар Бигун пояснил, что именно автономное наведение стало одним из главных технологических прорывов:

"Терминальное наведение помогает поразить цель, несмотря на задержку сигнала. Это очень логичное решение проблемы радиоэлектронной борьбы".

По словам руководителя отдела интеграции автономных систем Романа Делимарского, сейчас у Украины появилось уникальное технологическое окно возможностей:

"Мы находимся в точке, где все звезды сошлись для преимущества Украины над Россией... Каждый день мы видим хорошие новости по утрам".

В то же время эксперты предупреждают, что это преимущество может быть временным, ведь Россия активно ищет способы противодействия новым украинским беспилотникам.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что именно борьба за воздушное пространство может определить исход войны.

"Если вы остановите врага на поле боя, если вы остановите войну на суше и если вы лишите его господства на море… тогда следующим полем боя станет небо. Мы перешли в воздушную сферу. А в воздухе мы уже конкурентоспособны", – сказал глава государства.

Крым в затруднительном положении – последние новости

Как сообщал УНИАН, в разгар летнего туристического сезона оккупированный Крым оказался под все более сильным давлением Украины, чьи дроны уничтожают на полуострове транспортную, энергетическую и военную инфраструктуру.

Как пишет издание Le Monde, перебои с электро- и водоснабжением, дефицит топлива и резкое ухудшение общей экономической ситуации стали шоком для местных жителей и туристов.

На всей территории оккупированного полуострова ввели ограничения на продажу топлива населению , а работу детских летних лагерей приостановили. Подконтрольная РФ администрация заявляла, что на период действия ограничений топливо будет "временно" продаваться только государственным учреждениям. По состоянию на конец июня топлива на большинстве заправок Севастополя уже не было.

Вас также могут заинтересовать новости: