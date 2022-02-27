Заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.

Украина созывает специальную сессию Генеральной ассамблеи ООН. Заседание посвящено нападению Российской Федерации на Украину.

Об это сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

"В свете российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН соответственно в резолюцию 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для созыва специальной сессии необходимо решение Совбеза ООН, но для принятия решения необходимо лишь девять голосов и ни одна из стран не будет иметь права вето. Заседание Совбеза запланировано на 27 февраля.