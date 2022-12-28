Ситуация с БПЛА изменится уже в ближайшие месяцы.

Украинские специалисты занимаются разработкой отечественных беспилотников. Они смогут противостоять иранским дронам-камикадзе "Shahed", которые российские оккупанты используют для войны в Украине.

Об этом abc News рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, ситуация с БПЛА изменится уже в ближайшие месяцы.

"Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится", — подчеркнул Федоров.

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По словам главы Минцифры, украинская разработка станет следующим шагом в развитии технологий для ведения войны. Эти БПЛА смогут бороться с другими беспилотниками и даже сбивать их.

Иранские дроны в войне в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, Россия начала использовать иранские дроны-камикадзе с лета этого года. Оккупанты с помощью "шахедов" атакуют украинскую инфраструктуру.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская система противовоздушной обороны уничтожила уже треть беспилотников "Шахед" из второй партии. В израильской разведке сообщили, что власти Ирана пытаются расширить поставки передовой оружия для Российской Федерации. Тегеран скрывает свои действия от мирового сообщества.

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