Саранча вернулась в Украину: на юге введён особый режим

Жаркое лето создает идеальные условия для нашествия саранчи.

На территории Херсонской области введен особый режим защиты растений в связи с обнаружением очагов перелетной саранчи, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Саранчу обнаружили в Нововоронцовской поселковой общине Бериславского района Херсонской области. Площадь карантинной зоны составляет около 155 гектаров, вокруг очага создана буферная зона.

Карантин введен для оперативной локализации и ликвидации опасного вредителя. Чтобы не допустить дальнейшего распространения саранчи и защитить сельскохозяйственные угодья, землевладельцы обрабатывают очаги с помощью опрыскивателей с применением разрешенных средств защиты растений.

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Госпродпотребслужба призывает землевладельцев и аграриев регулярно обследовать посевы, пастбища, непахотные земли и обочины полей. А в случае обнаружения саранчи – незамедлительно сообщать в территориальные органы. Своевременное реагирование – главное условие эффективной борьбы с вредителем.

Неделей ранее Госпродпотребслужба зафиксировала вспышку саранчи в Днепропетровской области. Здесь карантинная зона на территории Зеленодольской городской общины Криворожского района охватывает в пять раз меньшую площадь – 30 гектаров.

Саранча в Украине – главные новости

В прошлом году юг Украины охватило настоящее нашествие саранчи. Несмотря на риски для урожая и экологии, для некоторых украинцев это опасное явление стало возможностью для заработка. Саранчу ловили и продавали в живом, засушенном и замороженном виде. Её предлагали использовать для рыбалки и в качестве корма для домашних ящериц.

На прошлой неделе в Одессе якобы заметили стаю саранчи, однако впоследствии выяснилось, что это были сравнительно безобидные серые кузнечики.

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