Названо имя новой 'Мисс Вселенная Украина': что о ней известно (фото)

На международном конкурсе в США Украину представит дочь известного киевского бизнесмена.

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная Украина-2026" стала 22-летняя психолог из Киева Анна Никонова, дочь известного бизнесмена и одного из крупнейших застройщиков столицы - Игоря Никонова, который родом из Узбекистана. Именно она представит Украину на международном конкурсе, который пройдет в ноябре в Пуэрто-Рико (США).

"Я девушка, которая годами смотрела этот конкурс и не решалась даже мечтать о нем вслух – из-за собственных сомнений. Сегодня я понимаю, что эта победа принадлежит не мне одной. Это вызов и ответственность – быть голосом и лицом страны, которой есть чем гордиться… Я хочу, чтобы мир увидел Украину сквозь силу – умную, образованную, современную, несокрушимую. Страну, которая в трудные времена не просто выстояла, но и не перестала учиться, работать и любить", - отметила девушка.

Она также добавила, что в будущем планирует работать по своей специальности и сосредоточить деятельность на том, как вырастить "умное, свободное, достойное" новое поколение.

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Президент конкурса "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова в свою очередь подчеркнула, что новая обладательница титула Анна Никонова - умная, глубокая и настоящая.

"Мисс Вселенная" давно переросла соревнование за титул. За свою семидесятипятилетнюю историю он стал редким местом, где страну представляют не трибуны и не протоколы, а женщина – одним лишь интеллектом, характером и красотой… Наша команда сделает все, чтобы достойно подготовить Анну к конкурсу", - отметила она.

Анна Никонова – что о ней известно

Анна Никонова росла в многодетной семье и имеет девять братьев и сестер, среди которых есть сестра-близнец.

По данным организаторов конкурса, Анна завершает магистратуру в Кембриджском университете и именно сейчас защищает диссертацию.

Она свободно владеет английским языком, с детства занималась вокалом, увлекалась художественной гимнастикой и не так давно пробовала себя в моделинге.

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