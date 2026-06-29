30 июня: церковный праздник Собор 12 апостолов - что нельзя делать в доме и на огороде

В народе православный праздник сегодня называют Макушка лета.

30 июня по новому церковному календарю православные в Украине вспоминают 12 ближайших учеников Иисуса Христа - апостолов, которые несли христианское учение по всему миру.

С этим днем связано немало народных традиций, запретов и примет, сохранившихся до наших дней.

Рассказываем, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю, что можно и нельзя делать 30 июня.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине

30 июня православные верующие чтят память Собора славных и всехвальных 12 апостолов.

Этот праздник отмечают после дня Петра и Павла, а посвящен Собор ближайшим ученикам Иисуса Христа, которые проповедовали Евангелие и распространяли христианскую веру. Церковь вспоминает Петра, Андрея Первозванного, Иоанна Богослова, Иакова Заведеева, Филиппа, Варфоломея, Фому, Матфея, Иакова Алфеева, Иуду Иаковлева, Симона Зилота и Матфия, занявшего место Иуды Искариота.

Праздник известен еще с IV века. Согласно Священному Писанию, после сошествия Святого Духа апостолы получили дар говорить на разных языках, чтобы нести Слово Божие людям по всему миру. Почти все ученики Христа приняли мученическую смерть за свою веру - лишь апостол Иоанн Богослов, по преданию, умер естественной смертью.

В Украине одним из известных храмов, посвященных Собору 12 апостолов, является церковь в Троицком Китаевском монастыре в Киеве.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила Персидских - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о его главных обычаях и запретах.

О чем молятся 12 апостолам, что сегодня нельзя делать

На Собор 12 апостолов к святым обращаются с молитвами о крепком здоровье, благополучии семьи, помощи в важных делах и защите от бед. По традиции в этот день стараются побывать в храме, а если такой возможности нет - помолиться дома.

Считается, что праздник особенно подходит для примирения: принято просить прощения, забывать старые обиды, подавать милостыню и помогать всем, кто нуждается в поддержке.

В народной традиции день называют второй Пасхой. В старину накануне праздника или утром 30 июня красили 13 яиц: двенадцать символизировали апостолов, а тринадцатое - Иисуса Христа. В отличие от Пасхи яйца окрашивали не в красный, а в желтый цвет, который считался символом солнца, жизни, счастья и богатого урожая. Затем ими обменивались с родными и соседями, а на праздничный стол ставили блюда из яиц.

Второе название праздник - Макушка лета, считается, что с этого дня начинается самая жаркая пора.

Церковь сегодня, как и всегда, призывает отказаться от злобы, зависти, ссор, сквернословия, сплетен, уныния и лени. Праздник нужно провести в мире с собой и окружающими, не обижать близких и не отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе существуют свои запреты. Считается, что 30 июня нельзя стричь волосы и ногти, иначе можно "укоротить" себе жизнь или счастливую судьбу. Наши предки также не советовали заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, а также работать в саду и огороде - растения будут плохо расти.

Также в этот день старались не злоупотреблять алкоголем.

О чем говорят приметы дня

Народные приметы 30 июня могут рассказать, какой будет погода в ближайшее время, а также зима:

кукушка продолжает куковать после Петра и Павла - лето будет долгим и жарким, а снег выпадет поздно;

кукушка замолчала - к ранней и снежной зиме;

карпы уходят на дно - к ненастью;

утки спокойно плавают по воде - осадков в ближайшее время не будет;

кошки прячутся в тень - впереди сильная жара.

Если с утра сегодня много росы - день будет ясным и солнечным, а если росы нет - жди дождя.

Кто отмечает именины 30 июня

По новому церковному календарю 30 июня день ангела отмечают Андрей, Иван, Петр.

По народным поверьям, люди, рожденные в этот день, отличаются целеустремленностью, трудолюбием и любознательностью. Они быстро осваивают новые знания, проявляют способности к творчеству и ремеслам, а благодаря своему упорству добиваются успеха в любом деле. Их ценят коллеги, уважают друзья и близкие, хотя сами они редко открыто говорят о своих переживаниях и предпочитают держать эмоции при себе.

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