Россия спустила на воду новый ракетный корабль, способный нести 'Цирконы' (фото)

Несмотря на относительно небольшие размеры, корабли проекта 22800 обладают значительным ракетным потенциалом.

Первого июля на "Амурском судостроительном заводе" (АСЗ) состоялась церемония спуска на воду малого ракетного корабля "Шторм" проекта 22800, заложенного в июле 2020 года. Об этом сообщила " Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

Это третий корабль серии, строящийся на АСЗ по проекту конструкторского бюро "Алмаз". Всего на сегодняшний день россияне построили около 15 таких кораблей.

Спуск "Шторма" на воду осуществили с помощью дока-понтона "Амурец", построенного в рамках доковой программы "Объединенной судостроительной корпорации".

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После церемонии корабль будет находиться у достроительного пирса для проведения дальнейших работ.

Корабли проекта 22800 - справка

Представители проекта 22800 "Каракурт" относятся к кораблям третьего ранга. Их главное назначение - ведение боевых действий в прибрежной морской зоне. Длина корабля составляет 67 м, водоизмещение - 800 т.

Вооружение "Каракуртов" включает комплексы ударного и противовоздушного оружия. Корабли оснащены современными системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Основу ударного вооружения "Каракуртов" составляют ракеты семейства "Калибр".

Восемь ячеек универсального корабельного стрелкового комплекса (УКСК) 3С14 расположены в задней части надстройки - за ходовой рубкой. Помимо "Калибров" УКСК также позволяет запускать ракеты типа "Оникс" и "Циркон".

Последнюю сами россияне называют "гиперзвуковой", хотя западные специалисты более осторожны в формулировках. Некоторые из них обращают внимание на то, что во время боевых ударов она атакует цели как обычная баллистическая ракета. Дальность "Циркона" оценивается в 450–1000 км.

Корабли проекта 22800 - другие новости

За время войны Украина уничтожила и поразила несколько российских малых ракетных кораблей проекта 22800.

В ноябре 2023 года Воздушные силы ВСУ нанесли удар крылатой ракетой SCALP по кораблю "Аскольд", который находился на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В результате попадания судно получило серьезные повреждения. По мнению ряда специалистов, корабль не подлежит ремонту.

В мае 2024 года в оккупированном Севастополе под удар ВСУ попал корабль "Циклон". Удар якобы был нанесен тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В результате атаки корабль был уничтожен.

В мае 2026 года украинские дроны нанесли удар по кораблю проекта 22800, находившемуся в Каспийском море. В результате атаки судно получило повреждения системы управления, навигационного оборудования и, вероятно, пусковых установок.

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