В руинах 4-го энергоблока ЧАЭС скрывается организм, питающийся радиацией, – ученые

Учёные предполагают, что речь идёт о процессе, похожем на фотосинтез у растений, только вместо солнечной энергии – радиация.

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили черную плесень, которая не только выдерживает высокий уровень ионизирующего излучения, но и, вероятно, извлекает из него пользу. Об этом говорится в публикации научного вестника ScienceAlert.

Как пишет издание, после аварии на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС почти 40 лет назад зона отчуждения стала домом для многих живых организмов, сумевших приспособиться к экстремальным условиям. Одним из них оказался чёрный гриб Cladosporium sphaerospermum (по сути – это разновидность плесени), растущий на внутренних стенах одного из самых радиоактивных зданий в мире.

Первые масштабные исследования начались в конце 1990-х годов, когда команда под руководством украинского микробиолога Нелли Ждановой изучала укрытие над разрушенным реактором. Там ученые обнаружили целое сообщество грибов – всего 37 видов. Наиболее распространенным среди них был именно Cladosporium sphaerospermum, который также демонстрировал один из самых высоких уровней радиоактивного загрязнения.

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Впоследствии исследователи под руководством радиофармаколога Екатерины Дадачевой и иммунолога Артуро Касадевалла установили, что ионизирующее излучение не только не вредит этому грибу, как большинству других организмов, но и может способствовать его росту. Это послужило основанием для появления гипотезы о так называемом "радиосинтезе" – процессе, при котором меланин в клетках гриба потенциально выполняет роль, схожую с ролью хлорофилла у растений, преобразуя энергию излучения в полезную для организма.

В то же время, отмечает ScienceAlert, эта теория до сих пор не получила окончательного подтверждения, и "фактический радиосинтез" учёным ещё предстоит доказать. Несмотря на десятилетия исследований, учёные до сих пор не могут объяснить, действительно ли гриб использует излучение в качестве источника энергии или его необычное поведение является лишь механизмом выживания в экстремальных условиях.

"Мы знаем, что этот скромный, бархатисто-черный гриб делает что-то чрезвычайно изобретательное с ионизирующим излучением, чтобы выживать и, возможно, даже размножаться в месте, слишком опасном для безопасного пребывания людей", – резюмирует издание.

Жизнь в зоне ЧАЭС

Как писал УНИАН, вопреки первоначальным ожиданиям зона ЧАЭС так и не стала биологической пустыней – здесь активно развивается дикая природа. Ученые отмечают, что именно отсутствие людей после эвакуации позволило природе восстановиться, хотя радиация по-прежнему наносит вред организмам, вызывая мутации и аномалии.

Исследования показывают постепенную адаптацию живых существ, например, более темных лягушек с повышенным уровнем меланина, но ученые спорят, является ли это реакцией именно на радиацию или на другие загрязнители.

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