Среди дачников остаются популярны натуральные способы защиты сада от вредителей.

Выбирая, чем отпугнуть мышей и других вредителей в огороде, многие люди предпочитают обходиться без агрессивных химических средств, чтобы случайно не навредить растениям или другим животным. Один из самых известных таких "народных" советов – посыпать грядки кайенским перцем. О том, действительно ли эта специя помогает защитить растения, а также как отпугнуть мышей и прочих грызунов от огорода, пишут эксперты из The Spruce.

Чего боятся мыши в саду - насколько эффективен кайенский перец

Считается, что особенно эффективен красный молотый перец от вредителей среди млекопитающих, таких как олени, кролики, белки и мыши. По словам специалистов по садоводству, отпугивающий эффект связан с капсаицином – веществом, которое придает перцу характерную жгучесть.

Если животное попробует обработанное растение, неприятное жжение может заставить его отказаться от дальнейшего поедания и переключиться на другую пищу. Например, такой способ иногда используют для защиты хост и других декоративных культур.

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Однако эксперты предупреждают, что это средство от мышей обладает своими недостатками: перец приходится регулярно наносить заново после дождя, сильной росы, а иногда и после ветреной погоды. Без специальных добавок, помогающих веществу удерживаться на поверхности растений, его эффективность быстро снижается.

Кроме того, хотя это хороший способ, как избавиться от мышей, он практически не действует на птиц.

Какие еще есть домашние средства защиты растений от вредителей

Также садоводы нередко используют и другие доступные средства, которые можно найти практически на любой кухне.

Лимонный сок помогает отпугивать муравьев. Для этого его обычно разводят водой и используют в виде спрея.

Масло перечной мяты также эффективно против муравьев благодаря сильному запаху. Кроме того, считается, что оно может отпугивать паутинного клеща и мелких грызунов.

Чеснок благодаря содержанию аллицина может сдерживать распространение тли и мух, а также обладает природными противогрибковыми свойствами.

Кофейная гуща помогает защитить растения от слизней и улиток, одновременно улучшая структуру почвы.

Измельченная яичная скорлупа создает для слизней и улиток механический барьер, который они стараются не преодолевать. К тому же при разложении она также обогащает почву полезными веществами.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что эффективность натуральных средств может различаться в зависимости от условий участка, поэтому в том, как избавиться от вредителей в огороде, нередко приходится экспериментировать, подбирая наиболее подходящий способ защиты растений.

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