Как понять, что огурцы нужно выбросить: основные признаки

Следует обратить внимание на ряд внешних признаков.

Даже свежие на вид огурцы могут оказаться испорченными. Стоит обратить внимание на четыре основных признака, которые помогут понять, пригоден ли овощ к употреблению, пишет allrecipes.com.

Огурцы относятся к овощам, которые быстро теряют свежесть, прежде всего из-за очень высокого содержания воды – более 96%. Из-за этого они хуже хранятся по сравнению с большинством других продуктов.

Дополнительную уязвимость создает их тонкая кожица, которая почти не защищает от внешних воздействий. Огурцы также чувствительны к холоду. Длительное хранение в холодильнике может повредить их структуру, из-за чего они становятся мягче и быстрее портятся.

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Обычно в холодильнике огурцы сохраняют свежесть около 4–6 дней. После этого они начинают терять влагу и постепенно вянут.

4 признака, на которые стоит обратить внимание

1. Морщинистая, тусклая кожица

Морщинистая и тусклая кожица обычно является первым признаком порчи. Это сигнал о том, что огурец начинает терять свежесть и влагу.

2. Вмятины или углубления на поверхности

После появления морщин на кожице могут возникать небольшие вмятины или "ямки". Это следующий этап ухудшения состояния, который часто предшествует дальнейшему порче.

3. Слизистость

Лучше всего, когда влага остается внутри. Если она начинает выходить наружу через кожуру, плод становится более подверженным гниению и появлению плесени.

4. Плесень

Если появляется плесень или заметны изменения цвета, такие огурцы уже непригодны к употреблению.

Можно ли спасти огурцы

В зависимости от степени порчи огурцы иногда ещё можно использовать. Полностью испорченные, со слизью или плесенью, пригодны только для утилизации. Зато увядшие, сморщенные или мягкие плоды иногда ещё подходят для приготовления.

Поскольку порча может распространяться под кожурой, огурец стоит разрезать и проверить внутреннюю часть перед использованием, в частности для маринования. Если на поверхности есть крупные вмятины или углубления, вероятно, что мякоть в этой зоне уже испорчена.

Если кожица утратила привлекательный вид или текстура стала неприятной, её можно снять. Такие огурцы часто используют в салатах или блюдах с маринадом.

Как продлить свежесть огурцов

Огурцы лучше всего хранятся при умеренной температуре около 10–13 °C, поэтому в холодильнике их следует размещать в самой теплой зоне. Важно также избегать соседства с фруктами, выделяющими этилен, в частности с яблоками, ведь это ускоряет процесс созревания и порчи.

Чтобы продлить свежесть, огурцы следует держать сухими, при необходимости подкладывая под них бумажные полотенца, которые впитывают лишнюю влагу. Свежесобранные огурцы могут несколько дней храниться при комнатной температуре, тогда как магазинные лучше сразу помещать в холодильник.

Если вы не планируете употреблять их сразу, стоит покупать огурцы ближе к дате использования. Самыми свежими обычно считаются плоды без морщин и повреждений, в частности органические. Также при снятии плотной пластиковой пленки с длинных огурцов важно не повредить кожицу, ведь даже незначительные повреждения могут ускорить порчу.

Подробнее о выращивании и хранении огурцов

Ранее УНИАН писал о том, что пятна на листьях огурцов – плохой признак. Чтобы помочь растениям, важно правильно определить причину проблемы и выбрать, чем их обработать.

Также сообщалось, что вы, возможно, неправильно храните огурцы, поэтому они быстро портятся. При неправильных условиях они быстро теряют хруст.

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