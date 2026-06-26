Творожная пицца готовится без добавления дрожжей и содержит гораздо меньше калорий.

Приверженцам правильного питания обязательно понравится творожная пицца, которая готовится на основе из творога. Такая выпечка содержит гораздо больше белка, чем обычная, лучше насыщает и меньше вредит фигуре. К тому же готовится намного быстрее, поскольку вам не нужно возиться с дрожжами. А результат получается настолько вкусным, что почти не отличается от итальянской классики.

Творожная пицца на сковороде

Для быстрого варианта блюда вам даже не нужна духовка. Вкусную пиццу можно сделать на широкой сковороде. Для этого нужны следующие продукты:

двести пятьдесят граммов творога 5%;

одно яйцо;

сто восемьдесят граммов муки;

две столовые ложки сметаны;

по щепотке соли и сахара;

половина столовой ложки разрыхлителя.

Начинку возьмите на свое усмотрение. По классике это томатный соус, мясо, помидоры, сыр и зелень.

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Творог смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте сметану. Если крупинки очень крупные, лучше перебить массу блендером. Добавьте муку и разрыхлитель. Руками замесите мягкое, слегка липкое творожное тесто для пиццы без дрожжей.

Разделите тесто на 4 одинаковые части и раскатайте каждую в тонкий круг, примерно равный диаметру сковороды. Разогрейте посуду без масла. На горячую поверхность выложите тесто и готовьте на слабой мощности конфорки 5 минут под крышкой. Затем снимите с огня. На прожаренную сторону лепешки выложите соус, начинку и сыр. Верните на сковороду сырой стороной и готовьте ещё 15 минут под крышкой.

Творожная пицца в духовке

Тонкая пицца с большим количеством начинки легко готовится в духовке. Испортить такой рецепт практически невозможно.

Чтобы приготовить нежное творожное тесто для пиццы, вам понадобятся такие продукты:

двести граммов творога жирностью 5%;

столовая ложка подсолнечного масла;

крупное яйцо;

шесть столовых ложек муки;

половина чайной ложки разрыхлителя;

щепотка соли.

Из этого количества ингредиентов получится одна круглая пицца стандартного размера, но их можно пропорционально увеличить. Дополнительно подготовьте томатный соус и любую начинку по вкусу. Также вам понадобится пергамент для выпечки и противень.

Духовку заранее включите разогреваться до 180°.

Творог перебейте вместе с яйцом с помощью миксера в пастообразную массу. Добавьте соль и разрыхлитель. Всыпьте просеянную муку и замесите густое тесто. В середине процесса влейте ложку масла. Долго вымешивать не нужно - хватит пары минут. Положите тесто на противень с пергаментом и сформируйте круглую основу для пиццы с бортиками. На дне сделайте несколько проколов вилкой. Запекайте 10 минут.

За это время подготовьте ингредиенты для начинки. Из духовки достаньте запеченную основу. Смажьте томатным соусом, разложите мясо и овощи, посыпьте сыром. Затем снова верните блюдо в духовку. Во второй раз запекается пицца на творожном тесте примерно 10 минут. Если хотите сделать румяную корочку, в последние 3 минуты включите режим конвекции.

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