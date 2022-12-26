Вторая партия иранских беспилотников, которые получила Россия, оказалась существенно меньше первой.

Украинская система противовоздушной обороны уничтожила уже треть беспилотников "Шахед" из второй партии, которую РФ получила от Ирана. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По данным украинской разведки, первая партия беспилотников, купленных Россией в Иране, насчитывала около 400 аппаратов, вторая – около 250.

Беспилотники из второй партии российский агрессор активно применял в течение последних двух недель. К настоящему времени из второй партии уничтожено 70 БПЛА.

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"Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Игнат.

Иранские "Шахеды" в войне РФ против Украины

О поставке иранских военных беспилотников в Россию стало известно еще летом, однако применять их оккупанты начали только в сентябре.

Основным направлением применения "Шахедов" стали удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В октябре каждый третий запущенный беспилотник попадал в цель.

По мере того, как ВСУ начали всё более эффективно сбивать используемые Россией БПЛА, агрессор сменил тактику и начал запускать беспилотники в темное время суток.

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