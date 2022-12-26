Украинская система противовоздушной обороны уничтожила уже треть беспилотников "Шахед" из второй партии, которую РФ получила от Ирана. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По данным украинской разведки, первая партия беспилотников, купленных Россией в Иране, насчитывала около 400 аппаратов, вторая – около 250.
Беспилотники из второй партии российский агрессор активно применял в течение последних двух недель. К настоящему времени из второй партии уничтожено 70 БПЛА.
"Противник имеет еще эти беспилотники, и нужно готовиться и усиливаться, особенно в отношении объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Игнат.
Иранские "Шахеды" в войне РФ против Украины
О поставке иранских военных беспилотников в Россию стало известно еще летом, однако применять их оккупанты начали только в сентябре.
Основным направлением применения "Шахедов" стали удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В октябре каждый третий запущенный беспилотник попадал в цель.
По мере того, как ВСУ начали всё более эффективно сбивать используемые Россией БПЛА, агрессор сменил тактику и начал запускать беспилотники в темное время суток.