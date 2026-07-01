В июне 'ДТЭК' вернул свет 1,5 млн семей после вражеских обстрелов

В течение июня энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в домах 1,5 млн семей, чьи жилища были обесточены в результате вражеских атак. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В первый месяц лета враг продолжал атаковать мирные города и села и уничтожать энергоинфраструктуру. Несмотря на все вызовы в сфере безопасности и сложности военного времени, энергетикам ДТЭК удалось полностью или частично восстановить электроснабжение жителям более 1,2 тысячи населенных пунктов и обеспечить электроснабжение более 1,5 млн домов украинцев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где энергетики вернули электроэнергию 761 тысяче семей.

Видео дня

В то же время в Днепропетровской области в прошлом месяце удалось восстановить электроснабжение почти для 456,8 тысяч домов жителей области. В свою очередь, в столице снова появилось электричество в 234,8 тысячах домохозяйств, которые были обесточены из-за вражеских атак.

Враг не перестает атаковать и Одесскую, и Киевскую области. Несмотря на все трудности, в июне энергетики смогли восстановить здесь электроснабжение в 63,8 и 9,7 тысяч домов соответственно.

Напомним, в течение мая энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти в двух миллионах домов, которые остались без электричества в результате вражеских атак.

Вас также могут заинтересовать новости: