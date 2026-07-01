Земля приближается к самой удаленной от Солнца точке: как это повлияет на погоду

Астрономы объяснили, может ли жара в Европе пойти на убыль, если Земля сейчас удаляется от Солнца.

6 июля Земля достигнет афелия – самой удаленной точки своей орбиты вокруг Солнца. Как пишет издание Space Daily, это событие приходится на разгар лета в Северном полушарии и в очередной раз демонстрирует, что смена времен года определяется не расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси.

Момент афелия наступит примерно в 20:30 по киевскому времени в ближайший понедельник. В это время Земля будет находиться на расстоянии около 152,1 млн километров от Солнца. Для сравнения: в начале января планета проходит перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты, когда расстояние сокращается примерно до 147 млн километров.

Авторы поясняют, что разница между этими двумя положениями составляет около пяти миллионов километров. В то же время это лишь чуть больше трех процентов от среднего расстояния между Землей и Солнцем, ведь земная орбита почти круглая.

Видео дня

Издание также обращает внимание на то, что дата афелия не является абсолютно постоянной. Со временем она медленно смещается из-за гравитационного воздействия Луны и других планет. Сейчас афелий приходится примерно через две недели после июньского солнцестояния, однако так было не всегда и не будет в далеком будущем.

Вместе с тем расстояние от Земли до Солнца почти не влияет на фактическую погоду на планете. Главной причиной сезонных изменений и переходов от зимы к лету и обратно является наклон земной оси. Именно этот наклон определяет, что летом Северное полушарие получает больше прямого солнечного света и имеет более длинный световой день, хотя сама планета находится дальше от Солнца.

В публикации отмечается, что влияние расстояния все же существует, хотя оно значительно слабее. Поскольку в афелии Земля находится примерно на 3,5 % дальше от Солнца, на планету поступает почти на 7% меньше солнечной энергии, чем в перигелии. В то же время это не означает такого же снижения температуры, ведь океаны и атмосфера сглаживают эти различия.

По оценке астронома Фила Плейта, которую приводят авторы публикации, изменение расстояния до Солнца влияет на глобальную температуру примерно на пять градусов Цельсия, но этот эффект значительно уступает влиянию наклона земной оси.

Погода в Европе: последние новости

Как писал УНИАН, Европа переживает одну из самых сильных волн жары за последние годы, которая уже привела к тысячам дополнительных смертей, преимущественно среди пожилых людей. На фоне 40-градусной жары власти Парижа ввели запрет на употребление алкоголя в общественных местах и перенесли "Парад гордости".

Синоптики прогнозируют, что после непродолжительного перерыва континент накроет новая волна экстремальной жары. Она начнётся уже в начале июля. Самые высокие температуры ожидаются на юге Португалии и Испании (+42…+43 °C), во Франции (+38…+42 °C), а также в ряде регионов Западной и Центральной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: