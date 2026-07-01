Финансовое будущее семей ветеранов: чат-бот 'Финансовый рестарт' учит экономить на образование и пенсию

Бесплатный образовательный чат-бот "Финансовый рестарт" от ПУМБ, созданный в рамках платформы "Жить навстречу", продолжает расширять программу обучения. К семи существующим неделям добавлена восьмая – "Планирование финансового будущего семьи".

Новый курс поможет ветеранам, ветеранкам и их семьям научиться ставить долгосрочные финансовые цели, откладывать средства на образование, жилье и пенсию, а также разбираться в тонкостях страхования.

О чем новая неделя?

Восьмая неделя программы "Финансовый рестарт" посвящена стратегическому планированию для семей. Участники узнают:

Видео дня

Как правильно ставить долгосрочные финансовые цели.

Какие инструменты лучше всего подходят для накопления средств на крупные покупки, образование детей или пенсию.

Основы страхования: как выбрать надежную компанию, на что обращать внимание в договоре и какие гарантии имеет клиент.

Как составить личный финансовый план на год.

Спикером недели выступила Анна Самойленко – сертифицированный финансовый консультант с более чем 25-летним опытом управления бизнесом и 5-летней практикой в финансовом консалтинге, специалист по программам пенсионного накопления.

"Финансовый рестарт": эффективно ли обучение через смартфон?

Чат-бот "Финансовый рестарт" – это бесплатная образовательная программа, разработанная для ветеранов, ветеранок и членов их семей, доступная для всех украинцев от 18 лет. За восемь недель участники освоят практические навыки, которые позволят им:

Системно управлять собственным бюджетом;

Защищать свои финансы и данные от мошеннических схем;

Разобраться в финансовых инструментах;

Начать собственное дело, научиться писать грантовые заявки и подавать проекты на грант;

Понимать основы инвестирования с небольших сумм;

А теперь – и грамотно планировать долгосрочное финансовое будущее семьи.

Обучение проходит в привычном мессенджере – без сложных платформ и дополнительных регистраций. Пользователи сами выбирают темп обучения: проходить уроки по дороге с работы, дома или в перерывах между делами. Формат ежедневного сопровождения сочетает короткие видео, текстовые пояснения, практические задания и тесты, что позволяет усваивать материал без перегрузки и стресса, что чрезвычайно важно в период адаптации после фронта и в условиях общей нестабильности в стране.

Прогресс в обучении сохраняется: после каждой недели можно вернуться к курсу с того места, где остановились, или повторно пройти материал, чтобы закрепить знания. Такая гибкость делает программу удобной для людей с насыщенным графиком и высокой нагрузкой.

Чат-бот "Финансовый рестарт" – ваш персональный инструмент финансового развития в смартфоне. Весь контент разработан экспертами с многолетним опытом в сферах финансов, бизнеса, инвестиций и трудоустройства – простым языком, без сложной терминологии и с акцентом на практику.

Важно, что ПУМБ сделал чат-бота инклюзивным: весь контент дублирован аудио для людей с нарушениями зрения, а текстовая адаптация помогает пользователям с нарушениями слуха.

Как присоединиться?

Чат-бот "Финансовый рестарт" в Telegram – это удобный и доступный формат обучения, который помогает шаг за шагом навести порядок в собственных финансах и спланировать будущее. Присоединиться можно по ссылке https://t.me/financial_restart_bot. Приняв правила участия в программе, пользователь сразу получает доступ к обучению на смартфоне.

Чат-бот автоматически отправляет короткие уроки и практические советы. Ежедневно проходите короткий тест или выполняйте задания. Это поможет закрепить знания и сделать шаг к финансовой независимости и уверенности в собственных возможностях.

Итак, за 8 недель программы вы сможете не только изменить финансовое мышление, но и получить реальные инструменты для развития своего будущего. К чат-боту уже присоединилось более 10 000 украинцев. Приглашаем к обучению!

* Проект создан по инициативе ПУМБ совместно с агентством Adsapience.