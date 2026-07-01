Наиболее уязвимых украинцев в Польше лишили жизненно важной помощи, – СМИ

Речь идет о беженцах, у которых нет реальной возможности обеспечить себя самостоятельно.

С 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения в отношении государственной помощи украинским беженцам, проживающим в центрах коллективного размещения. Как пишет TVN24, страна прекратила финансировать пребывание жителей таких учреждений.

Издание напоминает, что это стало очередным этапом сворачивания специальной поддержки граждан Украины. Первый пакет изменений вступил в силу еще 5 марта после принятия так называемого "закона о сворачивании помощи", который ограничил ряд социальных выплат. До 1 июля государственная поддержка в центрах коллективного размещения распространялась почти на 11 тысяч человек, половину из которых составляли дети.

Отныне право на бесплатное проживание утратили, в частности, украинские матери с детьми старше одного года, а также пожилые люди, получающие польскую пенсию, даже если ее размер составляет всего несколько десятков или сотен злотых.

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В Министерстве внутренних дел и администрации Польши пояснили, что большинство граждан Украины уже работают, поэтому специальную форму поддержки решили постепенно отменить. В то же время бесплатное проживание по-прежнему будет гарантироваться людям с инвалидностью, беременным женщинам, пенсионерам, не получающим польскую пенсию и не имеющим семьи в Польше, а также некоторым другим категориям.

Как сообщает TVN24, новые правила поставили в сложное положение многих одиноких матерей. В частности, одна из жительниц центра, ожидающая рождения седьмого ребенка, сама сохранит право на бесплатное проживание, но шестеро её детей – уже нет.

"Это немного странно, но что же. Мы ничего не можем с этим поделать", – сказала женщина.

По оценкам руководителей центров, из-за этих изменений около 40% жильцов этих учреждений будут вынуждены покинуть жилье. Среди них – женщины, которые работают, но получают минимальную зарплату и не могут позволить себе аренду квартиры.

Представитель фонда "Украинский дом" Александр Петриков предупредил, что для части людей новые расходы окажутся непосильными. По его словам, некоторые "могут даже оказаться на улице".

На риск ухудшения ситуации обратил внимание и омбудсмен Польши Марцин Вёнчек, который уже обратился по этому поводу в Министерство семьи, труда и социальной политики.

В то же время министерство заверило, что самые сложные случаи будут рассматриваться индивидуально. Министр Агнешка Дземянович-Бонк сообщила, что органы местного самоуправления уже получили рекомендации по оказанию специальной финансовой помощи семьям, дети которых лишились права на бесплатное проживание.

Украинские беженцы в Европе

Как писал УНИАН, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинским детям за рубежом становится все сложнее изучать родной язык и учиться онлайн в школах Украины. Он рассказал об увеличении случаев буллинга в отношении детей и попытках стран ЕС быстро интегрировать украинских граждан, что приводит к ограничению доступа к украинскому образованию.

С начала учебного года детям перестали предоставлять возможность присоединяться к онлайн-урокам, а дополнительное изучение языка предлагают только в воскресных школах, которые часто финансируются диаспорой без поддержки государственных бюджетов.

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