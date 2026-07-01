Рассказываем, в каких случаях владельца участка могут оштрафовать и как этого избежать.

Заросший сорняками участок многие считают исключительно проблемой его владельца. Однако в Украине за его состояние собственнику может грозить штраф.

Ранее мы писали, что можно сделать со свежескошенной травой, а сегодня разберемся, какой штраф за заросший участок и при каких условиях его могут выписать.

Штраф за сорняки на участке - закон и рекомендации

Основные обязанности собственников земли закреплены в статье 91 Земельного кодекса Украины, где прямо указано, что владельцы должны использовать участки "по целевому назначению, повышать плодородие почвы и сохранять ее полезные свойства". И хотя прямых упоминаний о сорняках в законе нет, но длительное зарастание участка бурьяном может рассматриваться как ненадлежащее содержание земли.

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Аналогичные требования присутствуют в статье 17 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов", причем каждая территориальная громада вправе устанавливать свои правила благоустройства, включа то, сколько сантиметров должна быть трава, чтобы не получить штраф и за какие сроки ее необходимо скосить.

Какие штрафы за нескошенную траву на участке

Административная ответственность за заросшую территорию предусмотрена статьями 52 и 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Первая касается случаев, когда собственник не принимает меры по борьбе с сорняками, а вторая – при нарушении государственных или местных норм благоустройства.

Впрочем, штраф за сорняки на участке в обоих случаях одинаковый и варьируется от 340 до 1360 гривень для гражданских лиц и от 850 до 1700 гривень для должностных лиц и предпринимателей.

Как назначается штраф за сорняки на земельном участке

Следует также иметь в виду, что штраф за сорняки не назначается мгновенно: уполномоченные лица сначала должны проинспектировать участок, зафиксировать нарушение и уведомить владельца о необходимости привести территорию в порядок. И лишь при невыполнении предписаний в установленный срок составляется административный протокол, и дело передается на рассмотрение комиссии.

Соответственно, чтобы избежать штрафа, достаточно регулярно поддерживать участок в порядке и не допускать его сильного зарастания сорняками. Причем если участок находится в пределах населенного пункта, также имеет смысл ознакомиться с местными Правилами благоустройства: найти их обычно можно на официальном сайте своей городской, поселковой или сельской громады либо обратиться за разъяснениями в местный совет.

Кроме борьбы с сорняками, статья 91 Земельного кодекса возлагает на собственников и другие обязательства, в частности:

своевременно предоставлять информацию властям о состоянии и использовании земель;

сохранять геодезические знаки, противоэрозионные сооружения и ирригационные системы;

а также за свой счет восстанавливать участок после незаконного изменения рельефа.

В итоге, зная, какой штраф за сорняки на участке предусмотрен в Украине, вы сможете вовремя привести территорию в порядок и избежать возможных претензий со стороны контролирующих органов.

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