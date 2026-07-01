Ликвидация генералов в РФ обнажает растущий раскол внутри силового аппарата Путина, - Fox News

Этот конфликт отражает более глубокое соперничество внутри системы, где спецслужбы традиционно занимают более привилегированное положение, чем вооруженные силы.

Российские спецслужбы рассматривают военных как потенциальную угрозу, оставляя высших офицеров без должной защиты. Об этом пишет издание Fox News.

Там напомили, что с начала войны в Украине российские генералы погибают в результате ракетных ударов, атак беспилотников, подрывов автомобилей, авиакатастроф и боевых действий на фронте.

По данным европейского разведывательного источника, эти потери усиливают напряженность между российской армией и ФСБ (Федеральной службой безопасности, - ред.) - влиятельной внутренней спецслужбой, которая является правопреемницей советского КГБ (Комитет государственной безопасности, - ред.).

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"Между российскими силовыми структурами существуют внутренние трения. Военные хотят, чтобы ФСБ обеспечивала физическую защиту российских генералов, однако ФСБ не желает брать на себя ответственность за военных", - заявил источник издания.

По его словам, этот конфликт отражает более глубокое соперничество внутри системы, где спецслужбы традиционно занимают более привилегированное положение, чем вооруженные силы. Он добавил:

"Это идет еще с советских времен. Спецслужбы не любят военных, а военные не любят спецслужбы".

Источник в европейской разведке заявил, что убийства важны не только из-за оперативных потерь, но и из-за психологического воздействия на российскую армию.

"Путин понимает, что потеря видных российских генералов может повлиять на моральный дух в российской армии, который и без того низок с российской точки зрения", - сказал он.

Что говорят в российской оппозиции

По словам российского оппозиционного политика Максима Каца, центральное противоречие заключается в том, что война повысила значение армии на поле боя, тогда как политическая система в Москве по-прежнему рассматривает генералов как потенциальную угрозу.

В результате Кремль оказался в парадоксальной ситуации: армии нужны опытные командиры для продолжения войны, однако спецслужбы, доминирующие в системе, не стремятся брать на себя ответственность за их защиту.

Кац заявил, что военные долгое время занимали уязвимое положение в российской властной структуре:

"В России ФСБ - крупнейшая и самая влиятельная организация безопасности, и сам Путин происходит из этой системы. Армия же, с другой стороны, всегда воспринималась этими людьми как угроза".

Он отметил, что Кремль исторически боялся популярных военных деятелей, потому что армия - один из немногих институтов, способных бросить вызов политической власти.

"Вы не найдете российских военных на высоких государственных должностях. Со времен Сталина они боялись армии. Всякий раз, когда появляется относительно известная военная фигура с собственным именем, они как-то с этим справляются - юридически, или как с Пригожиным, или как с другими генералами. В России не существует такого понятия, как популярный генерал", - сказал Кац.

По его словам, даже во время войны, когда от военных можно было бы ожидать повышения статуса, система Путина сохраняет политическую слабость армии.

"Армия не принимает участия в принятии решений. Сейчас она финансируется, но все деньги идут на войну. Генералы богаты, но не так, как министры или сотрудники ФСБ. Среди элиты они самые обездоленные", - добавил он.

Диверсии в РФ

Ранее заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным Цезарь рассказал, что диверсионные операции на территории России не похожи на сцены из боевиков и требуют от оперативников хладнокровия в стрессовых ситуациях.

По его словам, зимой на территории России была проведена операция, в ходе которой были уничтожены шесть газораспределительных станций "Газпрома" под Москвой. Это нанесло РФ ущерб на сумму более 6 миллионов долларов.

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