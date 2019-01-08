Пропало несколько ценных икон: в Минкульте рассказали о первых результатах инвентаризации Киево-Печерской лавры

Из Киево-Печерской лавры уже вывезли несколько ценных икон, возбуждены уголовные производства.

Инвентаризация Киево-Печерской лавры обнаружила пропажу нескольких ценных икон, по данному факту возбуждены уголовные производства.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал министр культуры Евгений Нищук.

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"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. Да, мы делали эти сверки. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть в очень прежние времена, еще до 2003 года. Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы", - рассказал Нищук.

Министр также отметил, что об исчезновении этих икон будет отдельный брифинг, после обработки всех документов.