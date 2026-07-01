40-летняя украинская актриса закрутила первый роман после развода с нардепом

Анна Саливанчук не состояла в отношениях 3,5 года.

40 летняя известная украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук призналась, что больше не одинока.

"3,5 года у меня не было отношений… Только сейчас что-то похожее на отношения", - отметила артистка в беседе с журналистом Александром Преподобным.

Также Саливанчук призналась, что в современных мужчинах ее бесит скупость. На вопрос, в чем именно это проявляется, Анна ответила:

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"Во всем. В эмоциях, финансах, в подарках".

По ее словам, определить и понять, скупой ли мужчина, можно уже на первом свидании.

"С какими цветами он пришел", - добавила актриса.

На вопрос, сколько составляет ее бюджет, "когда все супер", Саливанчук назвала сумму в 34 тысячи долларов.

Напомним, как писал УНИАН, Анна Саливанчук была замужем на народным депутатом Украины Александром Божковым. Они официально расторгли брак 18 мая 2023 года, однако публично об этом стало известно только 1 марта 2024 года. У пары двое общих сыновей.

Недавно актриса рассказывала, что ее бывший муж не участвует в воспитании детей.

"Не общаемся вообще, не переписываемся. Он вообще не поддерживает контакт со своими детьми. Даже не отвечает на их звонки на дни рождения", - сказала она.

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