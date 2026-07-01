2 июля в Украину зайдет долгожданное похолодание с дождями и грозами (карта)

Погода изменится на западе страны.

С четверга, 2 июля, погода в Украине начнет меняться. Первыми это почувствуют жители западных областей, где температура снизится с +35°...+38° до +25°...+30°. Вместе со снижением температуры ожидаются также дожди и грозы. На остальной теирритории все еще будет сухо и жарко - до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.

Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +20°, днем +27°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +21°, днем +29°.

В Тернополе 2 июля ночью +20°, днем +30°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +21°, днем +32°.

В Виннице завтра будет +20°...+30°, ясно.

В Житомире в четверг ночью +21°, днем +32°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.

В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+32°.

В Одессе 2 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +27°.

В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +32°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +33°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +30°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +21°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +19°...+30°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +34°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +35°.

Какой праздник 2 июля, приметы погоды

2 июля чтят чудотворную Ахтырскую икону Божией Матери. По приметам, жара 2 июля предвещает продолжительную жаркую погоду.

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