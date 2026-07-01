2 июля в Украину зайдет долгожданное похолодание с дождями и грозами (карта)

С четверга, 2 июля, погода в Украине начнет меняться. Первыми это почувствуют жители западных областей, где температура снизится с +35°...+38° до +25°...+30°. Вместе со снижением температуры ожидаются также дожди и грозы. На остальной теирритории все еще будет сухо и жарко - до +30°...+33°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно. Температура воздуха ночью +21°, днем +33°.
- Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +20°, днем +27°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +21°, днем +29°.
- В Тернополе 2 июля ночью +20°, днем +30°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +20°, днем +30°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +20°, днем +29°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем будет +27°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в четверг - ясно, ночью +21°, днем +32°.
- В Виннице завтра будет +20°...+30°, ясно.
- В Житомире в четверг ночью +21°, днем +32°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+32°, ясно.
- В Черкассах завтра ночью +23°, днем +30°, ясно.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +32°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +20°...+32°.
- В Одессе 2 июля - ясно, температура ночью +24°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +22°, днем +32°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +22°, днем +33°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +32°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +30°, ясно.
- В Харькове - ясно, температура ночью +21°, днем +32°.
- В Днепре температура ночью будет +21°, днем +32°, ясно.
- В Симферополе в четверг будет ясно, +19°...+30°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +34°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +35°.
Какой праздник 2 июля, приметы погоды
2 июля чтят чудотворную Ахтырскую икону Божией Матери. По приметам, жара 2 июля предвещает продолжительную жаркую погоду.