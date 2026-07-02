Последствия атаки на Киев: разрушены многоэтажки, число жертв стремительно растет (фото)

28 объектов по всему городу пострадали в результате обстрела.

В результате массированной атаки России на Украину в Киеве наблюдаются значительные разрушения, есть погибшие и десятки раненых, и число жертв растет.

Как сообщил глава Киевской городской госадминистрации Тимур Ткаченко, по состоянию на 6 утра известно о трех погибших и около 25 раненых. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибли 5 человек, 34 человека пострадали. Между тем Ткаченко уже сообщает о восьми погибших.

"На данный момент число жертв российского удара возросло до 8. Враг в очередной раз целенаправленно наносит удары по жилым кварталам и убивает мирных жителей. У нас очень серьезные разрушения и значительное количество пострадавших, в том числе детей", – сообщил он.

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По его информации, в результате обстрела пострадали 28 мест по всему городу. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям показали последствия массированной атаки россиян на столицу – пожары, разрушенные дома и сгоревшие автомобили – и рассказали о деталях повреждений.

Так, в Дарницком районе частично разрушены несколько жилых домов – 5-этажки, 9-этажки, верхние этажи 16-этажки и частные дома.

В Шевченковском районе произошел пожар на крыше 7-этажного жилого дома и здания гостиницы. Также в другом месте разрушена 5-этажная здание, зафиксировано возгорание в другом 5-этажном жилом доме на площади 300 кв. м, а также в 3-этажном нежилом здании.

В Голосеевском районе зафиксирован пожар на техническом этаже 16-этажного здания.

В Печерском районе зафиксировано разрушение 9-этажного жилого дома, возник пожар на 1-м и 2-м этажах на площади 200 кв. м.

В Оболонском районе пожар на территории складской площадки.

В Святошинском районе повреждены 2 частных жилых дома, а в Деснянском районе – повреждено 9-этажное жилое здание.

Атаки РФ

1 июля Россия нанесла удары КАБами по Харькову, известно о двух погибших и более двух десятках пострадавших.

Также россияне атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, поврежден ряд складских помещений. В результате вражеской атаки погибли 68-летний и 49-летний мужчины. Пострадали как минимум 13 человек.

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