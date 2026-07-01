Звезда 'Смертельного оружия' рассказал о тяжёлой неизлечимой болезни

Дэнни Гловер уже несколько лет борется с болезнью, вылечить которую с помощью современных технологий невозможно.

Американский актёр Дэнни Гловер, известный по серии фильмов "Смертельное оружие", впервые публично рассказал, что уже несколько лет живёт с болезнью Альцгеймера. Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью бывшему ведущему NBC Nightly News Лестеру Голту в эфире шоу Today, пишет Deadline.

79-летний актёр рассказал, что узнал о своём диагнозе накануне вручения ему гуманитарной награды Jean Hersholt Humanitarian Award на церемонии Governors Awards в январе 2022 года, которая традиционно предшествует вручению премии "Оскар". По словам Гловера, с тех пор он заметил изменения в своей памяти, речи и движениях, однако продолжает вести активную жизнь и участвует в мероприятиях своего сообщества в Сан-Франциско.

Актер подчеркнул, что не собирается позволять болезни определять всю его жизнь. "Я могу жить с этим, в некотором смысле. Я уверен, что по мере прогрессирования болезни всё будет по-другому и будет меняться", – сказал Гловер.

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Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на память, двигательную активность и речь. По словам актера, он получал рекомендации от Ассоциации Альцгеймера по поддержанию физической активности, контролю артериального давления и диабета, качественному сну и поддержанию социальных связей.

Во время интервью вместе с Гловером присутствовали члены его семьи. Дочь актёра Мандиса объяснила, почему он решил открыто рассказать о своём состоянии именно сейчас.

"Я думаю, для него действительно очень важно контролировать собственную историю, историю своей жизни", – отметила она. По её словам, настал лучший момент, чтобы актёр сам рассказал о себе, а не позволял другим строить догадки.

Дэнни Гловер: фильмография

Фильмография американского актёра и режиссёра Денни Гловера насчитывает десятки известных фильмов.

Его самые выдающиеся фильмы – "Смертельное оружие". Это четыре картины, снятые в 1987–1998 годах, где он сыграл роль опытного и рассудительного полицейского детектива Роджера Мерто, напарником которого стал более молодой и неуравновешенный персонаж Мела Гибсона.

Среди других знаковых картин – драма "Цвет пурпура" (1985), принесшая актёру мировую славу; научно-фантастический боевик "Хищник 2" (1990), фильм-катастрофа "2012" (2009) и другие.

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