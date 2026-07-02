Андский кондор: птица, которую поместили на герб четыре страны, находится под угрозой

Этих крупных летающих хищников почитали еще во времена инков.

Андский кондор настолько почитаем у народов Анд, что его изображение присутствует на национальных гербах четырех стран: Боливии, Чили, Колумбии и Эквадора.

При этом, пишет Discover Wild Life, популяция этих грифов сталкивается с серьезными проблемами. Птицы питаются мясом павших животных и в природе являются санитарами. Но у них возникают проблемы с местными фермерами, которые считают их вредителями из-за того, что грифы могут преследовать скот. Описаны случаи намеренного отравления туш, которыми затем отравились кондоры. Во время одного такого инцидента в Аргентине в 2018 году погибли 34 птицы.

Однако программы реинтродукции и экологическе образование помогают жителям Южной Америки вновь оценить птицу, которая на протяжении тысячелетий является культурным символом региона. Еще инки в XV веке почитали этот вид, построив храм кондора в Мачу-Пикчу.

Видео дня

Эти могучие создания встречаются на вершинах скал и в каньонах Анд. Кондоры, как правило, ночуют группами, предпочитая укромные пещеры, уступы скал и скалистые выступы, недоступные для наземных хищников.

Чем эти птицы особенные

Размах крыльев андских кондоров достигает 3,2 м, а вес – 15 кг. Это самая тяжелая хищная птица в мире и хищная птица с самым большим размахом крыльев. Его рост также впечатляет – 1,2 метра.

Не смотря на размеры, кондоры могут без усилий парить в воздухе. Используя сочетание порывов ветра, потоков теплого восходящего воздуха и воздушных потоков, поднимаемых скалами и горами, кондоры способны проводить часы в полете. При этом они практически не взмахивают крыльями, кроме того времени, когда совершают подъем.

В поисках добычи кондоры используют острое зрение. Они могут найти добычу напрямую или обнаружить большие скопления более мелких хищных птиц и падальщиков, которые указывают на наличие еды.

В дикой природе продолжительность жизни кондора может достигать 50 лет. Но склонность к моногамии, позднее взросление (не ранее восьми лет) и медленный темп размножения (только один птенец раз в два-три года) делают вид чрезвычайно уязвимым.

Как спасают кондоров

Напомним, что в Южном Америке активно действуют программы спасения вида. Раненых птиц спасают, а птенцов, родившихся в неволе, постепенно адаптируют к свободной жизни и выпускают.

В конце зимы в национальном парке в Патагонии выпустили трех кондоров. Самка по имени Кармен была рождена в неволе в 2023 году. Молодой самец Аукинко был спасен после повреждения крыла. Еще одного самца, известного как Фарельон, нашли в горах Чилийского столичного региона с переломом лапы. Всего за последние десять лет выпустили около двух десятков кондоров. Все птицы летают с датчиками, а их полет мониторится, чтобы избежть угроз.

Вас также могут заинтересовать новости: