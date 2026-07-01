Россияне посреди дня ударили КАБами по Харькову: есть погибший и много пострадавших

В городе от российской атаки пострадали люди в пяти местах.

В Харькове в результате российской атаки сегодня днем пострадали более двух десятков человек. Уже известно о двух погибших. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"На данный момент известно о 26 пострадавших в пяти местах. Самой младшей пострадавшей - всего год, самому старшему - 71", - отметил Терехов.

Обновлено 18:12. При этом, как он со временем уточнил, по проверенной информации в Харькове, в Харькове один погибший. Первоначально сообщалось о двух погибших.

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"По уточненной информации нашего Ситуационного центра, враг нанес удары по Харькову 7 КАБами, попадания были в трех районах - Киевском, Основянском и Новобаварском. На данный момент известно о 32 пострадавших. Погиб один - 15-летний парень", - подчеркнул Терехов.

Он отметил, что на местах прилетов коммунальные службы города ликвидируют последствия обстрелов.

По словам Терехова, сначала враг нанес удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города. Произошло попадание в частный дом, в результате чего пострадали люди.

Также попадания были зафиксированы в Слободском и Основянском районах.

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову возросло до 29 человек, сообщил глава ОГА Синегубов. Среди них - трое детей, в частности, у 17-летней девушки развилась острая стрессовая реакция. По данным ОГА, 15-летний юноша погиб в результате обстрела.

Как уточнил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, среди пострадавших двое детей. В частности, у годовалой девочки - острая стрессовая реакция, а 16-летний юноша получил взрывные ранения.

"На данный момент госпитализированы 9 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Удары РФ по Харькову

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты утром 20 июня нанесли удар КАБом по Холодногорскому району Харькова, в результате чего погиб один человек, еще девять человек пострадали.

В конце июня стало известно, что российские захватчики не прекращают попыток проникнуть через границу с Украиной в Харьковской области и движутся в сторону поселка Казачья Лопань.

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