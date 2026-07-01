НБУ укрепляет гривню второй день подряд: официальный курс валют на 2 июля

Курс гривни к евро установлен на уровне 50,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 2 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,76 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,97 грн за один евро, то есть гривня выросла на 6 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,83/44,86 грн/долл., а к евро – 51,03/51,05 грн/евро.

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Курс доллара в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 июля снизился на 13 копеек и составлял 44,99 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,44 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне просел на 16 копеек и составил 51,38 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,73 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанк" снизился на 15 копеек и составил 44,9 гривни за доллар, а курс евро также потерял 15 копеек и составляет 51,3 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,3 гривни, а евро – по курсу 50,3 гривни за единицу иностранной валюты.

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