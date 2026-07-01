Компания Samsung назвала точную дату закрытия своего мессенджера

Эпоха фирменного мессенджера от южнокорейского гиганта подошла к концу. Компания Samsung ставит точку в четырехлетнем процессе перехода на новые стандарты связи.

Уже 6 июля 2026 года приложение Samsung Messages полностью прекратит свою работу на устройствах Galaxy. Производитель начал готовить почву для этого шага еще летом 2024 года, перестав предустанавливать приложение на новые модели смартфонов и сделав Google Messages приложением по умолчанию.

Теперь пользователям, которые до сих пор оставались верными старому приложению, официально дали всего неделю на перенос своих чатов, пишет издание PCW.

О намерении окончательно свернуть поддержку Samsung Messages в июле компания объявила еще весной. Сейчас внутри самого приложения появилось четкое предупреждение с конкретной датой дедлайна – 6 июля.

Видео дня

После этой даты функционал приложения будет ограничен до критического минимума:

Пользователи больше не смогут отправлять и получать повседневные сообщения через этот интерфейс. Приложение останется активным исключительно для управления контактами в экстренных ситуациях (SOS-сообщения). Возможность загрузить или обновить приложение в магазинах приложений будет полностью заблокирована.

Радикальные изменения не коснутся владельцев устаревших смартфонов. Устройства, работающие под управлением операционной системы Android 11 или более старых версий, будут продолжать функционировать со старым приложением в привычном режиме.

Как осуществить переход в один клик

Чтобы пользователи не потеряли связь в день отключения, разработчики максимально упростили процесс миграции. В верхней части списка диалогов Samsung Messages закреплено специальное уведомление с кнопкой "Switch now" ("Перейти сейчас"). Достаточно сделать несколько нажатий, чтобы перенести историю сообщений и назначить Google Messages основным приложением для SMS и RCS по умолчанию.

Единый стандарт и критика монополии

Благодаря этому решению продукт от Google становится единственным общедоступным и официально поддерживаемым приложением на платформе Android, которое полноценно работает с современным протоколом передачи данных RCS (Rich Communication Services).

Несмотря на то, что приложение от Google предлагает пользователям значительно более широкий и современный набор функций (усовершенствованное шифрование, обмен медиафайлами высокого качества, индикаторы ввода текста), часть сообщества восприняла эту новость скептически. Эксперты и профильные пользователи выражают разочарование тем, что Android постепенно теряет свою прежнюю гибкость и открытость, загоняя пользователей в рамки отсутствия альтернатив, где остается лишь один безальтернативный официальный инструмент для текстового общения.

Что нового на рынке смартфонов

Эксперты профильного издания TechRadar обновили свой рейтинг топовых Android-смартфонов, определив устройства, которые на сегодняшний день демонстрируют лучшие показатели производительности, качества съемки, времени автономной работы и соотношения цены и функционала.

Абсолютным лидером 2026 года стал OnePlus 15. Этот гаджет стал первым за последние годы, которому журналисты издания присвоили наивысшую оценку – пять звезд. Обозреватели подчеркнули безупречное сочетание флагманских технических характеристик и исключительно плавной работы интерфейса.

Аппаратную основу смартфона составляет передовой чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, который на данный момент является самой производительной платформой для экосистемы Android. Процессор работает в тандеме с 12 или 16 ГБ высокоскоростной оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra+. Однако главной фишкой модели стал аккумулятор емкостью 7300 мАч – в ходе реальных тестов смартфон продемонстрировал впечатляющую автономность, проработав около трёх суток на одном заряде.

Вас также могут заинтересовать новости: