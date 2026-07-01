С Эллиотом Пейджем в роли Ахилла: вышел новый трейлер 'Одиссеи' Нолана

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер эпической саги "Одиссея" (The Odyssey) оскароносного Кристофера Нолана ("Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь").
В частности, в новом трейлере показали актера Эллиота Пейджа ("Джуно", "Начало", франшиза "Люди Икс", сериал "Академия Амбрелла") в роли непобедимого воина Ахилла.
Кастинг Пейджа на эту роль стал одним из самых обсуждаемых в соцсетях, ведь многие комментаторы не поддержали такое решение создателей фильма, упрекая их в том, что еще несколько лет назад актер был женщиной – актрисой Эллен Пейдж. Фактически, это его первая роль в большом кино после трансгендерного перехода (ранее это затрагивалось лишь в сериале "Академия Амбрелла", в процессе съемок которого Пейдж, собственно, и совершил каминг-аут).
Напомним, эпический фэнтези-экшн "Одиссея" Кристофера Нолана является экранизацией одноименного древнегреческого эпоса Гомера. В центре сюжета – легендарный греческий царь Одиссей, который ищет путь домой после окончания Троянской войны, встречая на своем пути различных мифических существ.
Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Люпита Нионго, Миа Гот и многие другие топ-звезды.
Как сообщал УНИАН, ранее украинский прокатчик "Одиссеи" B&H Film Distribution Company показал эксклюзивные кадры со съемок фильма.
В украинский прокат долгожданный блокбастер выйдет 16 июля 2026 года.