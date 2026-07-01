С Эллиотом Пейджем в роли Ахилла: вышел новый трейлер 'Одиссеи' Нолана

В украинский прокат долгожданный блокбастер выйдет 16 июля 2026 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила новый трейлер эпической саги "Одиссея" (The Odyssey) оскароносного Кристофера Нолана ("Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь").

В частности, в новом трейлере показали актера Эллиота Пейджа ("Джуно", "Начало", франшиза "Люди Икс", сериал "Академия Амбрелла") в роли непобедимого воина Ахилла.

Кастинг Пейджа на эту роль стал одним из самых обсуждаемых в соцсетях, ведь многие комментаторы не поддержали такое решение создателей фильма, упрекая их в том, что еще несколько лет назад актер был женщиной – актрисой Эллен Пейдж. Фактически, это его первая роль в большом кино после трансгендерного перехода (ранее это затрагивалось лишь в сериале "Академия Амбрелла", в процессе съемок которого Пейдж, собственно, и совершил каминг-аут).

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Напомним, эпический фэнтези-экшн "Одиссея" Кристофера Нолана является экранизацией одноименного древнегреческого эпоса Гомера. В центре сюжета – легендарный греческий царь Одиссей, который ищет путь домой после окончания Троянской войны, встречая на своем пути различных мифических существ.

Главные роли в фильме исполнили Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Люпита Нионго, Миа Гот и многие другие топ-звезды.

Как сообщал УНИАН, ранее украинский прокатчик "Одиссеи" B&H Film Distribution Company показал эксклюзивные кадры со съемок фильма.

В украинский прокат долгожданный блокбастер выйдет 16 июля 2026 года.

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