Российские производители и операторы дронов активно готовятся к войне с НАТО, - Newsweek

Европейские страны спешат увеличить свои расходы на оборону на фоне этой угрозы.

Организаторы ежегодной конференции производителей и операторов дронов в России под названием "Дронница" заявили, что одной из главных целей встречи этого года является "подготовка к большой войне с НАТО". Как пишет Newsweek, "Дронница" пройдет в течение двух дней в конце августа в западнороссийском городе Великий Новгород.

На предыдущих конференциях рассматривались вопросы совершенствования подготовки российских операторов беспилотников, формирования сил, использующих беспилотники, и стратегии исправления "ошибок" в использовании дронов российскими военными.

В издании подчеркнули, что Украина неоднократно предупреждала, что другие европейские страны могут стать объектом нападения России, как только сотни тысяч российских военных, которые сейчас находятся на поле боя, будут освобождены после достижения мирного соглашения.

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"Мирные переговоры, продвигаемые США, были заторможены войной Вашингтона с Ираном, но ожидается, что они вновь станут приоритетными для Белого дома после достижения окончательного соглашения с Тегераном. Некоторые чиновники НАТО предупреждают, что Москва может атаковать восточный фланг альянса в ближайшие несколько лет. Российское нападение, вероятно, будет направлено против Польши, Эстонии, Латвии или Литвы", – говорится в материале.

Также отмечается, что в ходе военных учений в Великобритании в прошлом месяце отрабатывалась реакция НАТО на вторжение Москвы в страны Балтии в 2030 году.

В то же время латвийская разведка считает, что Россия готовится к "военным провокациям" против стран Балтии или Польши.

Поэтому европейские страны спешат увеличить свои расходы на оборону перед лицом этой угрозы, хотя Москва уже выделила огромную часть своего ВВП на военные нужды и ежемесячно поставляет сотни танков, бронетехники и артиллерийских систем.

Решение о нападении РФ на НАТО будет принимать не Кремль

Как сообщал УНИАН, бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что война в Украине продолжается до сих пор только потому, что Китай позволяет России ее продолжать и обеспечивает россиян необходимыми для этого ресурсами.

По мнению Бауэра, Россия все больше превращается в младшего партнера в отношениях с Китаем. Именно поэтому, убежден адмирал, если Россия все же атакует страны НАТО, решение об этом будет приниматься не в Москве, а в Пекине.

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