Православный праздник сегодня в народе называют Летние Кузьминки.

1 июля по новому православному календарю верующие вспоминают святых бессребреников Косму и Дамиана - целителей и чудотворцев, которых почитают как покровителей врачевания и милосердия.

В народной традиции день прозвали Кузьма и Демьян или Летние Кузьминки. С ним связано множество обычаев, примет и поверий, касающихся здоровья, семейного благополучия и будущего урожая.

Рассказываем, что принято делать в этот день, на какие народные знаки обращали внимание наши предки и какой церковный праздник отмечают 1 июля по новому и старому стилю.

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Какой церковный праздник сегодня в Украине по новому стилю

1 июля по новому церковному календарю (14 июля - по старому) православные в Украине чтят память святых бессребреников, целителей и чудотворцев Космы и Дамиана.

Согласно церковному преданию, братья жили в Риме в III веке. После смерти отца их воспитывала мать-христианка, она привила сыновьям веру. Повзрослев, Косма и Дамиан посвятили себя врачебному делу и получили от Бога дар исцелять болезни.

Братья никогда не брали платы за помощь, просили своих пациентов лишь укрепиться в христианской вере. Именно за бескорыстное служение людям святых стали называть бессребрениками.

Во времена гонений на христиан братьев пытались схватить. Некоторое время им удавалось скрываться, однако, когда они узнали, что вместо них арестовали невиновных, то добровольно явились к властям. Несмотря на угрозы и пытки, братья отказались отречься от своей веры.

По преданию, вскоре тяжело заболел сам правитель. Святые исцелили его, после этого случая император даровал братьям свободу. Вместе с ним в Христа уверовали и многие свидетели этого события.

Жизнь святых завершилась трагически. Их бывший наставник, охваченный завистью к славе и уважению, которыми пользовались Косма и Дамиан, обманом заманил братьев в горы и убил их.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому стилю 1 июля православная церковь вспоминает мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также об обычаях и запретах этого дня.

Что просят в молитвах к святым, что сегодня нельзя делать

Святых бессребреников Косму и Дамиана почитают как покровителей врачей и целителей. В молитвах к святым просят исцеления, здоровья для близких, благополучия для семьи и защиты для детей. По народным поверьям, святые оберегают и домашний скот.

В народном календаре этот день известен как Кузьма и Демьян, или Летние Кузьминки. Он приходился на разгар сенокоса и горячую пору полевых работ - в это время собирают первый урожай и делают заготовки на зиму.

Летние Кузьминки называют также женским праздником или Бабьими посиделками. В старину женщины и девушки собирались вместе, вскладчину варили общую кашу, накрывали стол, а затем угощали родственников, соседей, путников и нуждающихся. По поверьям, хотя бы один бескорыстный поступок, совершенный 1 июля, способен привлечь в жизнь счастье, благополучие и достаток.

Церковь напоминает, что в день памяти святых Космы и Дамиана, как и в любой другой день, христианам следует избегать ссор, сплетен, зависти, жадности, лени и уныния. Также не стоит отказывать в помощи тем, кто нуждается в поддержке, ведь милосердие и бескорыстие были главными добродетелями самих святых.

В народной традиции с летними Кузьминками связано несколько запретов и предостережений. Главным считался запрет на тяжелый физический труд, особенно для женщин. Несмотря на домашние хлопоты - приготовление угощений, варенье и выпечку, - в поле и на огород старались не выходить. Считалось, что нарушение этого обычая сулит тяжелый и беспокойный год. Не рекомендовалось также заниматься большой уборкой, стиркой и рукоделием.

Еще одна примета касается денег: 1 июля старались не совершать крупных покупок - наши предки верили, что такие приобретения окажутся неудачными, быстро испортятся или не принесут ожидаемой радости.

Приметы 1 июля

По погоде в этот день наши предки также судили о том, каким будет остаток лета и урожай:

паук спускается по паутине вниз - в ближайшие дни установится теплая погода;

луна окрашена в красноватый цвет - к продолжительным ветрам;

яркие, мерцающие звезды ночью – жди грозу или дождь;

сороки громко стрекочут - жара задержится надолго.

Если на деревьях начала желтеть листва, то осень наступит раньше обычного.

У кого именины 1 июля

Именины сегодня по новому церковному календарю отмечают Демьян, Иван, Кузьма, Петр.

Считается, что люди, рожденные в эту дату, отличаются добрым сердцем, отзывчивостью и милосердием. Они легко находят общий язык с окружающими, умеют поддержать в трудную минуту и ценят искренние отношения. Благодаря спокойному характеру и готовности прийти на помощь рядом с ними люди чувствуют себя уверенно и спокойно.

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