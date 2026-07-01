Водолазы нашли на морском дне 400 золотых монет: разгадана загадка их происхождения

Исследователи идентифицировали затонувший корабль как "Дом ван Кеулен", следовавший из Марокко в Нидерланды в 1633 году.

В 1995 году дайверы, исследовавшие морское дно у побережья Девона возле Англии, обнаружили нечто необычное. Более 400 золотых монет сверкали на песке на глубине 18 метров, окруженные золотыми украшениями, самородком чистого золота и странным грузилом, похожим на рыбу. Об этом пишет Popular Mechanics.

При этом три десятилетия исследователи не могли найти ответы на вопросы о том, какому кораблю эта находка принадлежала, куда он направлялся и откуда взялось все это золото.

Отмечается, что монеты, которые сейчас выставлены в Британском музее, происходят с Барбарийского побережья Марокко. Это чистое западноафриканское золото, отчеканенное в форме марокканских дукатов. Другие находки дали интригующие подсказки о повседневной жизни на борту таинственного судна, включая покрытые смолой пилюли, бобы фава, керамику и печать.

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Место, где были найдены артефакты, также усеянное пушками и якорями, простиралось примерно на 30 метров в длину. По словам исследователей, водолазы также обнаружили остатки дерева, веревок и свинца, которые являлись частью инфраструктуры корабля. Однако "личность" корабля оставалась неизвестной.

Интересно, что ключевой прорыв произошел благодаря неожиданному источнику: оловянной чаше и ложке. Анализ показал, что они голландского происхождения, что сузило круг поиска. Эта подсказка, в сочетании с архивными документами, обнаруженными историком Яном Фрилом, наконец, раскрыла дело.

Эти открытия обобщены в новой книге, в которой корабль идентифицируется как "Дом ван Кеулен", голландское торговое судно, затонувшее в 1633 году во время осеннего плавания из Марокко в Нидерланды. Согласно недавно обнаруженным записям, корабль "попал в сильную бурю" и получил течь, затонув недалеко от английского прибрежного города Салкомб. Весь экипаж благополучно добрался до берега, спасая большую часть груза. В заявлении Дейва Пархама, профессора морской археологии в Университете Борнмута и редактора новой книги, говорится:

"Среди его груза были 150 мешков гуммиарабика, 64 мешка селитры, 320 козлят. Шкуры, 9000 берберийских дукатов и марокканские золотые монеты. Считается, что большая часть груза была поднята со дна в то время, но более 400 монет оставались на морском дне, пока их не обнаружила Юго-Западная группа морской археологии в 1995 году".

В новой книге подробно описываются 30-летние усилия по идентификации корабля, и находка рассматривается в контексте истории того периода.

"Хотя во время открытия велись многочисленные споры о происхождении и личности корабля, анализ предметов показал, что наиболее вероятным является его голландское происхождение", - пишут авторы.

Пархам отметил, что находка предоставляет важный контекст для "богатства и архитектуры Саадианских Шарифов, торговли африканским золотом и является наглядным свидетельством процветающей морской торговли XVII века, связывавшей Марокко, Нидерланды и Великобританию".

Интересно, что "Дом ван Кеулен" был частью активной сети, в которой голландские купцы обменивали товары, произведенные в Нидерландах, на золото Западной Африки. Глобальная торговая империя Нидерландов получила импульс благодаря своей мощной морской индустрии. Исследователи пишут, что голландцы часто переплавляли африканское золото для создания голландских монет, одной из самых важных торговых валют на морских путях. Золото явно представляло собой слитковый клад, который дает новые представления о нумизматической истории того периода. Марокканские украшения XVI и XVII веков представляют собой уникальные образцы той эпохи.

О деталях самого "Дома ван Кеулена" известно немного. Не существует ни одного изображения корабля, и все, что известно о его размерах, основано на отметках места крушения.

"Обнаружение африканского золота под водой у побережья Девона стало удивительным открытием, которое породило множество вопросов о том, как оно там оказалось", - сказал Джереми Хилл, руководитель исследовательского отдела Британского музея.

Новости археологии

Во Франции археологи нашли три керамических кувшина доверху наполненных римскими монетами. Объем клада считается огромным по археологическим меркам: в кувшинах насчитали не менее 25 000 бронзовых и медных монет III века н.э.

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