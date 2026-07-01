Вулкан Этна проснулся и начал извергать ярко-оранжевую лаву (видео)

Захватывающие кадры, снятые с дронов и с земли, запечатлели впечатляющие каскады магмы и расплавленной породы.

Вулкан Этна, самый активный вулкан Европы, недавно извергся, выпустив по своим склонам ярко-оранжевую лаву.

Как пишет The Independent, извержение произошло в пятницу, 26 июня, на высоте 3000 метров.

Ослепительные оранжевые лавовые змеи на крупнейшем действующем вулкане Европы, как показано на новых потрясающих кадрах.

По данным обсерватории Этны Итальянского института геофизики и вулканологии, первоначально извержение произошло на высоте 3000 метров.

Отмечается, что захватывающие кадры, снятые с дронов и с земли, запечатлели впечатляющие каскады магмы и расплавленной породы.

К понедельнику, 29 июня, лава опустилась на высоту 2700 метров.

Власти Италии уверяют, что опасности для населения нет. Однако ученые продолжают наблюдать за уровнем сейсмической активности.

Важно, что хотя вулкан Этна на Сицилии, Италия, часто извергается, эти события, как правило, не представляют угрозы для местного населения и не наносят ему существенного ущерба.

Почему одни вулканы взрываются, а другие извергают лаву

Международная группа ученых под руководством Манчестерского университета показала, как перегрев влияет на характер извержения вулканов.

Перегрев - это процесс, во время которого магма нагревается до температуры, превышающей предел стабильности ее кристаллов. В частности, новое исследование показало, что такой процесс значительно замедляет процесс кристаллизации во время подъема магмы к поверхности Земли. Поэтому это помогает объяснить, почему похожие вулканические системы демонстрируют столь разные характеристики извержения.

Ученые сосредоточили свое внимание на магме, собранной во время извержения вулкана Тахогайте в 2021 году на испанском острове Ла-Пальма. Это была разрушительная 85-дневная катастрофа, которая уничтожила 3 тысячи зданий и заставила тысячи жителей покинуть свои дома.

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