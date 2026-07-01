Ветеранов с ампутациями ограничили в участии в заплыве: после скандала Терен объявил собственное благотворительное мероприятие

Организаторы SUBARU TRIATMAN SERIES сообщили, что из-за финансовых ограничений не могут обеспечить бесплатное участие для всех ветеранов, на которое рассчитывала их команда.

На скандал вокруг заплыва SUBARU TRIATMAN SERIES, где ветеранам с ампутациями ограничили количество мест для участия, отреагировал ветеран и общественный деятель Александр Терен. Он заявил, что ветеранам нужны не бесплатные стартовые слоты, а равные возможности, и объявил о проведении собственного благотворительного заплыва. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Когда мы ставим отсутствие ещё одной медали или шапочки выше возможности для человека, потерявшего на войне конечность, вернуться к активной жизни, это означает, что мы идём куда-то не туда. Поэтому я объявляю благотворительный заплыв для ветеранов", - написал Терен.

Скандал разгорелся после публикации тренерши по плаванию и главы ОО "Железная воля" Екатерины Савенко. Она уже четыре года бесплатно тренирует военных и ветеранов. По её словам, организаторы SUBARU TRIATMAN SERIES сообщили, что не могут обеспечить бесплатное участие для всех ветеранов, на которое рассчитывала её команда, из-за финансовых ограничений.

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"Считаю, что это проявление серьезного неуважения и равнодушия к ветеранам моей команды. Считаю, что все ветераны и военнослужащие нашей страны должны чувствовать поддержку со стороны бизнеса, руководителей спортивных проектов и т. д.", - написала Савенко.

После волны критики организаторы опубликовали свою позицию. В SUBARU TRIATMAN SERIES заявили, что поддержка военных, ветеранов и людей с инвалидностью является одним из ключевых направлений их работы. В то же время пояснили, что количество заявок от военных превысило их возможности, поэтому количество бесплатных мест пришлось ограничить.

Терен заявил, что проблема значительно глубже, чем вопрос финансирования. По его словам, ветеранам не нужны бесплатные билеты - им нужно равное отношение и равные возможности.

"Гораздо более циничным стало продолжение - показательные посты организаторов, которые, прикрываясь другими ветеранами, пытаются нивелировать проблему. И в этом заключается самая большая ирония. Создание возможностей для ветеранов без барьеров не может строиться на новых ограничениях. И, честно говоря, красивые фотоотчеты - это не поддержка, а ее имитация", - подчеркнул ветеран.

По словам Терена, именно этой проблеме он и посвятит свой благотворительный заплыв.

"Он - о том, что безбарьерность не может заканчиваться пандусом у входа, стенами бассейна или цифрой в стартовом протоколе. Он - о праве каждого ветерана вернуться к активной жизни. Об открытых водоемах, которые должны быть доступны для людей с инвалидностью. И об обществе, в котором возможности не ограничиваются", - написал он.

Детали благотворительного заплыва Терен пообещал обнародовать в ближайшее время.

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