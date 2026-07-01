Простой молочный продукт поможет сделать живот плоским: как правильно употреблять

Этот продукт является одним из видов свежего сыра.

В рационах, направленных на контроль веса, всё чаще обращают внимание на один кремообразный молочный продукт, который в ряде стран постепенно вытесняет привычные кисломолочные альтернативы. Его ценят за нежную консистенцию, универсальность в приготовлении блюд и способность поддерживать фигуру, пишет femcafe.hu.

Традиционные варианты, такие как творог и греческий йогурт, давно стали частью диетического рациона благодаря высокому содержанию белка. Они помогают поддерживать мышечную массу, обеспечивают длительное чувство сытости и могут способствовать более стабильному уровню сахара в крови, что важно для контроля аппетита.

Такие продукты также ценятся за относительно низкую калорийность и питательность, что делает их удобными для рационов с дефицитом калорий. В современных пищевых трендах всё большее значение приобретают "чистые" источники белка, которые легко сочетать с различными блюдами – от завтраков до ужинов.

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В то же время существует менее известный кремообразный молочный продукт с нежной текстурой и нейтральным вкусом, который можно употреблять как в соленых, так и в сладких блюдах. Ему приписывают способность поддерживать процессы контроля веса и общее функционирование организма.

Что такое кварк и в чём его особенность

Его чаще всего описывают как разновидность свежего сыра, однако по консистенции он значительно нежнее и кремообразнее, чем классический творог.

Кварк широко распространен в странах Центральной и Северной Европы, в частности в Германии, Австрии и скандинавских странах. Его производят из пастеризованного молока с использованием молочнокислых бактерий, после чего продукт дополнительно отцеживают, получая мягкую, шелковистую массу с легкой кислинкой и высоким содержанием белка.

В кулинарии кварк отличается универсальностью: его едят на завтрак с фруктами, мёдом или овсянкой, а также используют в соленых блюдах – со специями, зеленью или овощами. Благодаря кремовой текстуре он легко намазывается и хорошо подходит в качестве основы для десертов.

Преимущества кварка

С точки зрения пищевой ценности одним из ключевых преимуществ кварка является высокое содержание белка и низкое содержание жира. Именно поэтому его часто включают в рацион спортсменов и людей, контролирующих вес: продукт способствует длительному ощущению сытости и помогает сохранять мышечную массу даже в условиях дефицита калорий.

В диетическом питании кварк нередко рассматривают как альтернативу греческому йогурту – он не менее универсален, но имеет еще более густую и кремообразную текстуру. Чаще всего его рекомендуют употреблять в натуральном виде, без добавления сахара, сочетая с фруктами, семечками или используя в качестве основы для соленых завтраков.

Больше интересного о молочных продуктах

Ранее диетологи объяснили, что лучше для контроля уровня сахара в крови – греческий йогурт или творог. По их словам, оба продукта являются хорошими вариантами. Небольшое преимущество имеет творог из-за чуть более низкого содержания природных сахаров и большей универсальности в сочетании с другими продуктами.

Также УНИАН писал о том, можно ли есть творог при высоком уровне холестерина. Отмечалось, что в таких случаях долю насыщенных жиров в ежедневном рационе следует ограничивать до 6% от общего количества потребляемых калорий.

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