'Это не сцены из боевиков': в BI выяснили, как проводятся масштабные диверсии в России

В частности, зимой на территории России была проведена операция, в ходе которой были уничтожены шесть газораспределительных станций "Газпрома".

Диверсионные операции на территории России не похожи на сцены из боевиков и требуют от оперативников хладнокровия в стрессовых ситуациях. Об этом рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным Цезарь в комментарии Business Insider.

Отмечается, что зимой на территории России была проведена операция, в ходе которой были уничтожены шесть газораспределительных станций "Газпрома" под Москвой. Это нанесло РФ ущерб на сумму более 6 миллионов долларов.

Цезарь поделился, что эта операция потребовала несколько месяцев планирования. Он подчеркнул, что такие операции построены не на героизме или импровизации, а на дисциплине, терпении и тщательной подготовке. По его словам, планирование является самой важной частью, поскольку российские спецслужбы всегда следят за ситуацией.

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"Люди часто представляют себе секретные диверсионные операции как боевики, наполненные приливами адреналина. Однако реальность почти противоположна", - сказал Цезарь.

Заместитель командира легиона "Свобода России" в разговоре с журналистами отметил, что самым ценным качеством для выполнения такой работы является способность сохранять спокойствие и следовать плану. Также он подчеркнул, что важно понимать, когда нужно отложить или прервать операцию.

Цезарь поделился, что детали некоторых операций нельзя раскрывать месяцами. Он объяснил, что оперативников часто приходится тайно выводить через границу на территорию Украины, а если бы они остались и были пойманы, им грозило бы длительное тюремное заключение или даже худшее.

Цезарь рассказал, что зимняя диверсионная миссия называется "Факел". По его словам, большая часть миссии все еще засекречена.

Планирование началось год назад и потребовало нескольких месяцев подготовки, отметил Цезарь. Он заявил, что первым шагом был сбор разведданных о цели, а затем легион провел оценку рисков, чтобы определить, сможет ли он эффективно осуществить атаки.

Заместитель командира легиона "Свобода России" отметил, что в операции участвовала обширная сеть агентов по всей России, прошедших дистанционную подготовку.

"Это наше сопротивление – самое мощное сопротивление в России. Оно ежедневно работает над тем, чтобы разрушить системы Кремля", - подчеркнул Цезарь.

Он заверил, что в будущем легион планирует проводить больше подобных операций.

Секретные операции каждый день

Цезарь заявил журналистам, что небольшие тайные операции происходят каждый день. Он уточнил, что более крупные операции проводятся реже.

"Каждый день, каждую неделю, каждый месяц наш легион растет. Многие люди ясно понимают, что Путин действительно разрушил Россию. Он не только разрушил Украину – он действительно разрушил Россию", - сказал Цезарь.

Как Россия вербует европейцев для диверсий

Ранее Politico писало, что россияне активно вербуют европейцев для проведения диверсий в своих странах. Они обещают заплатить от 300 до 500 долларов.

Часто потенциальным диверсантам россияне предлагают оплачиваемую двухнедельную поездку с "активным отдыхом на природе". Впоследствии добровольцы оказываются в тренировочных лагерях на территории Боснии и Сербии.

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