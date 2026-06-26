Несколько простых приемов помогут отпугнуть голубей и снова сделать балкон уютным.

Балкон сложно назвать хорошим местом для отдыха, если его облюбовали голуби: постоянное воркование, перья и птичий помет быстро превращают уютный уголок в источник шума и неудобств. К счастью, избавиться от незваных гостей часто можно простыми и гуманными способами, не прибегая при этом к дорогостоящим устройствам. Разберемся, какое можно использовать средство от голубей на балконе.

Как избавиться от голубей на балконе - самые эффективные методы

Прежде всего стоит понять, почему вообще голуби снова и снова возвращаются на ваш балкон. Обычно птицы выбирают места, где можно спокойно отдыхать, вить гнезда и легко находить пищу, так что лучшая защита от голубей на балконе - это тщательная уборка.

В частности, желательно убрать остатки еды и емкости с водой, если есть, так как даже случайно рассыпанный корм для домашних животных может привлечь незваных гостей.

Видео дня

Также, конечно, помогает специальная сетка от голубей на балкон, но она также частично закрывает вид из окна, хуже пропускает солнечные лучи и может накапливать пыль, так что этот вариант подойдет не всем.

Помимо нее, чуть ли не самый эффективный отпугиватель голубей - резкие запахи. Птицы стараются избегать мест с насыщенными ароматами, поэтому многие владельцы квартир периодически смазывают перила, подоконники и другие поверхности раствором уксуса, разбавленным водой.

С той же целью можно использовать эфирные масла мяты, эвкалипта или лаванды. Однако такие средства нужно применять регулярно, поскольку запахи довольно быстро выветриваются.

Кроме того, как отпугиватель голубей на балконе, можно использовать обычные кухонные специи. Молотый черный или кайенский перец, корица, горчичный порошок и чесночный порошок не вредят птицам, но делают место менее привлекательным.

Достаточно рассыпать специи в местах, где голуби обычно садятся, и периодически досыпать их после дождя или сильного ветра.

Если же голуби уже начали устраивать гнездо, действовать нужно как можно быстрее: чем раньше птицы поймут, что это место для них неудобно, тем выше вероятность, что они выберут другое. При этом наилучшего результата обычно удается добиться, сочетая сразу несколько методов.

Ранее мы писали, как защитить клубнику от птиц в домашних условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: