Во втором месяце лета нужно подойти к вопросу удобрений ответственно.

В июле плодовые деревья обязательно нужно подкармливать правильными удобрениями - от этого зависит качество и количество урожая. Если на грушах и яблонях много завязей, то без правильной поддержки ветви могут сломаться под тяжестью будущих плодов, поэтому огородник должен сам помочь растениям. Рассказываем, чем подкормить яблони и груши в июле.

Как и чем подкормить яблони и груши летом

Прежде чем подкормить яблоню и грушу летом, нужно выяснить, каким образом вносить удобрения и почему это так важно. Дело в том, что у плодовых деревьев корневая система расположена по проекции кроны в отличие от цветов, огурцов, смородины или крыжовника. Корни груши и яблони находятся сразу под ветками, словно перевернутая крона. И для того, чтобы дерево получило все необходимые ему витамины, нужно вносить удобрения особым образом - кругом.

Сначала необходимо выкопать 4-6 небольших ямок глубиной в полтора штыка лопаты, отступая 30-50 сантиметров от ствола. Расстояние зависит от возраста дерева, и чем оно старше - тем большую дистанцию нужно соблюдать. Копать под ствол нельзя, иначе есть риск повредить корни.

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Далее лунки нужно полить водой, даже если идут дожди, потому что всегда удобрения вносятся только во влажную почву. Использовать можно и воду из-под крана, и из бочки, и колодезную - для плодовых деревьев это не важно.

Следующий шаг - приготовление питательного раствора в виде гумата калия и комплексного минерального удобрения. Также вы можете брать сульфат калия, монокалий фосфат или любые магазинные препараты, в составе которых есть именно те вещества, которые необходимы деревьям летом. Рецепт простой - стакан гранул нужно развести в литре горячей воды, потом две столовых ложки раствора влить в ведро воды и добавить две столовых ложки гумата калия. Когда удобрение будет готово, можно его порционно вносить в под деревья.

Этот рецепт - универсальный вариант, чем подкормить грушу в июле или яблоню - деревьям хватит одного раза такого кругового удобрения за месяц. Если захочется снабдить растения полезными веществами дважды, одну подкормку лучше внести в начале месяца, а вторую - 15-20 числа.

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