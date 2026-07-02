Марс мог быть пригоден для жизни: ученые нашли под его корой убедительное доказательство

Ученые заявили, что Марс оказался еще больше похож на Землю, чем считалось ранее.

Когда-то внутри коры Марса бурлили глубокие океаны магмы. Об этом свидетельствуют сейсмические измерения, проведенные в рамках миссии NASA "InSight", пишет Space.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, говорится о том, что космический аппарат InSight зафиксировал марсианские землетрясения, которые указывают на наличие границы на глубине 24 километра между двумя различными типами горных пород, образовавшихся в результате существования огромных магматических бассейнов. Их наличие может полностью изменить представления о раннем развитии планеты.

"Один из главных вопросов в планетологии заключается в том, является ли Земля уникальной. Если Марс смог сформировать такую сложную кору без тектоники плит, то, возможно, условия, необходимые для обитаемости, могут возникнуть на большем числе планет, чем мы предполагали, включая те, которые ранее отбрасывались из-за их размеров или кажущегося отсутствия тектонической активности", - заявил Джон Уэйд из Оксфордского университета.

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В издании подчеркнули, что ранее не было убедительных доказательств того, что на Красной планете когда-либо существовала тектоника плит. Ученые долгие годы считали, что материя под поверхностью Марса довольно однородна.

В ходе миссии "InSight" ученые зафиксировали сейсмические колебания, которые распространялись по всему Марсу. Они обнаружили границу между двумя слоями коры, однако ее существование до сих пор не было объяснено.

Исследователи из Оксфордского университета воспользовались геотермальными моделями и статистическими данными, чтобы определить два типа горных пород, которые наилучшим образом соответствовали сейсмическим данным. Они пришли к выводу, что на глубине более 24 км находится толстый слой мафических пород, богатых железом, магнием и кремнеземом. Ниже этой глубины находится более плотная кристаллическая ультрамафическая порода, содержащая железо и магний, но с низким содержанием кремнезема.

Ученые считают, что эта порода подверглась дифференциации (более плотный материал осел ниже более легкой породы). Это могло произойти только в огромных магматических бассейнах, которые когда-то находились в гигантских полостях внутри марсианской коры.

Исследователи заявили, что такие магматические карманы могли простираться на сотни, а возможно, даже на тысячи километров по всей планете. Более того, каждый карман, вероятно был связан с остальными.

В издании отметили, что для ученых это стало неожиданностью, так как подобный "транскорковый магматизм" ранее обнаруживали только на Земле. Это свидетельствует о том, что планета могла претерпеть определённую степень геохимической эволюции и сформировать глубокую, сложную геологическую структуру.

Ученые не исключают, что такая геология могла даже способствовать созданию пригодной для жизни среды, возвращая углерод обратно в атмосферу для поддержания парникового эффекта.

Откуда взялась магма

Ученые считают, что магма могла подняться из глубокой мантии Марса, вместе с которой пришли волны тепла, которые частично расплавили кору, создав еще больше магмы. Оба этих процесса происходили на Земле в архейскую эру, которая длилась от 4 до 2,5 миллиардов лет назад.

В издании напомнили, что на Земле эти процессы способствовали формированию континентов. На Марсе же эти процессы, вероятно, развивались не так интенсивно.

По словам ученых, некоторые модели предполагают, что подъем мантии способствовал формированию дихотомии между севером и югом Марса. На севере преобладают низменности, что могло способствовать образованию обширного океана, а на юге – высокогорья.

"Традиционно мы предполагали, что вулканизм на Марсе был относительно простым по сравнению с земным, но это открытие указывает на то, что на планете могли существовать массивные, долговечные магматические системы, способные развиваться и перерабатывать расплавленную породу по всей коре", - рассказала ведущая автор исследования Тобермори Маккей-Чемпион.

Она добавила, что в результате такой переработки марсианской коры металлические месторождения могли оказаться ближе к поверхности, чем предполагалось ранее. По ее словам, на Марсе может находиться значительно больше приповерхностных минеральных богатств, чем считалось ранее.

На Марсе обнаружили признак возможной древней жизни

Ранее марсоход NASA Perseverance обнаружил в марсианских породах сложные органические соединения углерода. Это открытие стало еще одной важной находкой в поисках следов древней жизни на Красной планете.

Ученые идентифицировали крупные углеродсодержащие молекулы в двух образцах илистой породы, собранных в кратере Езеро - регионе, где, как считается, миллиарды лет назад существовало озеро.

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