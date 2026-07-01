MODUS X победил в номинации 'Customer Experience' на конкурсе 'BPM-проект года 2026'

IT-компания MODUS X, входящая в Группу ДТЭК, получила награду Национальной премии "BPM Проект года 2026" за лучший проект в сфере Customer Experience. Об этом говорится в сообщении MODUS X.

"MODUS X одержал победу в категории "Лучший проект, направленный на Customer Experience" Национальной премии "BPM Проект года 2026" – одной из ключевых профессиональных наград в сфере управления бизнес-процессами в Украине", – говорится в нем.

Отмечается, что награда была вручена на Business Process Management Conference 2026, организованной ABPMP Ukraine.

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Награду получил проект по построению системы управления клиентским опытом (Customer Experience), реализованный командой MODUS X.

"Мы измеряем клиентский опыт не на слайдах, а в реальных результатах: скорости реакции, качестве решений и доверии клиентов. Приятно, что этот подход получил признание на национальном уровне", – менеджер по клиентскому опыту Ольга Олексюк.

Напомним, в прошлом году ИТ-компания ДТЭК MODUS X возглавила рейтинг ИТ-компаний украинского бизнеса от Forbes и объявила о запуске масштабной программы ИИ-трансформации.

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